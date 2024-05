Los 3 trucos para poder ahorrar hasta un 30% con la compra del súper

Es innegable que al ir a hacer la compra, el dinero parece que rinde cada vez menos: hoy en día, se necesitan casi 140 euros para adquirir los mismos productos que hace tres años costaban 100 euros. En promedio, los precios han aumentado un 38%, una cifra que se asemeja al Índice de Precios al Consumidor (IPC) calculado por el INE, situando el incremento en un 30% entre 2020 y 2023.

La variabilidad en los aumentos de precios es notable, oscilando desde un 5% en las maquinillas desechables hasta un 225% en el aceite de oliva suave de marca blanca, que ha pasado de 2,35 euros por litro a 7,66 euros. Otros productos como el azúcar, con un incremento del 91%, y el zumo de naranja, que ha experimentado una subida del 81%, también se encuentran entre los alimentos más afectados por el encarecimiento.

Por otro lado, las subidas más moderadas, aunque superan el 20%, se observan en las frutas, verduras y productos de droguería. En cuanto a las carnes, pescados, pastas y conservas, todos muestran incrementos muy similares, situándose entre el 34% y el 47%.

Trucos para ahorrar en la cesta de la compra

Contar con una reserva de verduras en conserva puede resultar sumamente útil como recurso de emergencia en la despensa. Disponer de vegetales en conserva permite preparar comidas de manera más rápida y sencilla en esos días en los que no tenemos tiempo de cocinar pero no queremos renunciar a una comida saludable. Además, este tipo de alimentos no están tan sujetos a las variaciones de precios que pueden experimentar los productos frescos en el mercado.

Cada día, los supermercados rebajan productos con fecha de caducidad cercana, conocidos como «ofertas gancho». Estas ofertas pueden ser una excelente manera de ahorrar en la cesta de la compra semanal o mensual si se aprovechan correctamente. La OCU asegura que este truco tan simple pero efectivo permite ahorrar hasta un 50% en la compra.

Cuando se trata de aprovechar ofertas y descuentos, a menudo es necesario ser flexible con el menú y realizar cambios inteligentes sobre la marcha. De lo que se trata es de sustituir alimentos más caros por opciones igualmente saludables pero más económicas en ese momento.

Los supermercados más baratos

Tras un minucioso análisis de 1.108 establecimientos en 65 ciudades de toda España, la OCU ha determinado que Alcampo, la cadena de hipermercados, lidera actualmente como la opción más económica a nivel nacional.

Sin embargo, desde el año 2020, varios supermercados han experimentado aumentos notables en sus precios, afectando así el presupuesto de los consumidores. Carrefour encabeza esta tendencia con un aumento del 45%, seguido de cerca por Alcampo, con un incremento del 43%.

Por su parte, El Corte Inglés ha registrado un alza del 37%, mientras que Eroski y Condis también muestran aumentos considerables, con un 34% y un 33%, respectivamente. Mientras, los precios en Día han aumentao un 32%.

En cuanto a las opciones más asequibles para la compra en supermercados en 2024, se destacan cadenas regionales y locales como Dani en Andalucía, Tifer en Castilla y León, o Más Ahorro en Córdoba, además de Family Cash y Alcampo a nivel nacional.

Por otro lado, en el extremo opuesto de este ranking se encuentra la cadena Sánchez Romero, identificada como la más cara para realizar la compra según el análisis anual de la OCU.

La OCU ha observado grandes diferencias geográficas en el coste de llenar la despensa, con localidades como Córdoba y Teruel entre las más económicas, mientras que ciudades como Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Palma de Mallorca y Gecho se sitúan como las más caras.

La elección de un supermercado más asequible puede representar un importante potencial de ahorro, llegando a superar los 1.056 euros al año en determinadas circunstancias. Sin embargo, estos ahorros pueden variar dependiendo de la localidad.

En lo que respecta a los productos que han experimentado los mayores incrementos de precios, el aceite de oliva suave encabeza la lista con un aumento del 225%, seguido por el azúcar blanco con un 91%.

Otros productos que han sufrido aumentos significativos incluyen el zumo de naranja con un 81%, los huevos con un 67%, el arroz con un 66%, las zanahorias con un 65%, el yogur natural con un 58%, entre otros. En particular, el aceite de oliva ha mantenido una tendencia alcista durante los primeros tres meses del año actual, con aumentos promedio del 7% y 23% para las marcas de distribuidor y de fabricante, respectivamente.

Los mejor valorados

Tras consultar a 4.000 socios, la OCU ha recabado información sobre las preferencias de los consumidores españoles en cuanto a supermercados. Según los resultados, los supermercados que generan mayor satisfacción entre los clientes son Esclat, Costco y Bon Preu, en ese orden, con puntuaciones de 84, 81 y 80 puntos respectivamente.

Esclat y Bon Preu, cadenas regionales, lideran el ranking de satisfacción, seguidas por Costco, una multinacional presente en algunas ciudades españolas. Aunque El Corte Inglés e Hipercor, con presencia nacional, obtienen buenas puntuaciones, el costo de sus productos afecta su posición en el ranking, según la OCU.