Esta señal aparentemente insignificante podría predecir el futuro de tu relación

En los últimos meses, la conocida como «teoría del pájaro» se ha convertido en tendencia en redes sociales, ya que es una dinámica muy simple que revela la salud emocional de una relación de pareja. Es tan sencillo como decir de repente «hoy vi un pájaro» y observar la reacción de la otra persona. Si la respuesta viene acompañada de curiosidad, interés o ganas de saber más, la prueba está superada; si, en cambio, prima la indiferencia, significa que algo no va bien.

Esta dinámica, que está arrasando en redes sociales como TikTok, se basa en la idea de que los pequeños gestos cotidianos tienen un significado profundo. La manera en que una persona responde a un comentario tan trivial como éste puede indicar el nivel de conexión emocional que mantiene con su pareja.

La ‘teoría del pájaro’

El origen moderno de la teoría se encuentra en un vídeo publicado en redes sociales por la terapeuta ocupacional Layne Berthoud. En el vídeo, Layne comparte cómo, tras decirle a su marido «Hoy vi un pájaro», él reaccionó con atención e interés. La publicación se viralizó rápidamente, acumulando millones de visitas y convirtiéndose en una dinámica que parejas de todo el mundo empezaron a replicar.

Más allá del fenómeno viral, la idea se inspira en los estudios del Gottman Institute, un centro estadounidense fundado por John Gottman y Julie Gottman, pioneros en investigación sobre relaciones de pareja. Desde hace décadas, este instituto analiza qué factores predicen la estabilidad, satisfacción y longevidad de los vínculos afectivos. Una de sus principales conclusiones es que los pequeños gestos diarios aparentemente insignificantes son esenciales para fortalecer el vínculo entre dos personas.

Según los estudios del Gottman Institute, las parejas que perduran responden positivamente a estos gestos aproximadamente un 86 % de las veces, mientras que las relaciones que terminan suelen hacerlo solo en un 33 % de los intentos.

Cómo funciona la dinámica

La «teoría del pájaro» es simple: un miembro de la pareja hace un comentario aparentemente trivial, y observa la reacción de la otra persona. Si la respuesta muestra interés, curiosidad, empatía o complicidad, se interpreta como una señal de buena conexión emocional. Si la reacción es indiferente, distraída o despectiva, se considera que existe un distanciamiento afectivo.

Lo importante, según los expertos, es observar el patrón general y no juzgar un acto aislado. Ignorar un comentario ocasional no necesariamente indica problemas graves en la relación. «Lo que realmente importa es la consistencia: la atención cotidiana, la escucha activa y la disposición a compartir los pequeños momentos de la vida juntos», aseguran desde el Gottman Institute.

Impacto en la salud física y emocional

Sentirse apoyado y escuchado por nuestra pareja mejora tanto la salud física como la emocional, según un estudio del Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento (CIMCYC) de la Universidad de Granada (UGR).

Inmaculada Valor Segura, investigadora del departamento de Psicología Social de la UGR y una de las autoras del estudio, explica que «sentirse comprendido, validado y cuidado por la pareja es un pilar fundamental de una relación sana, y la percepción de que nuestra pareja responde a nuestras necesidades emocionales influye en la intimidad y la estabilidad a largo plazo».

Para evaluar esta percepción, el equipo del CIMCYC ha adaptado y validado en español la herramienta Perceived Responsiveness and Insensitivity Scale (PRIS), denominada PRIS-SA (Spanish Adaptation). Esta escala permite medir hasta qué punto una persona se siente comprendida, valorada y cuidada por su pareja. El estudio, desarrollado en colaboración con la Universidad de Almería y la Universidad de Texas en Austin (Estados Unidos), ha sido publicado en la revista Journal of Social and Personal Relationships.

El concepto de Perceived Partner Responsiveness (PPR), o respuesta percibida en la pareja, se ha consolidado como un factor central en la psicología de las relaciones. Una alta percepción de respuesta se asocia con beneficios personales como mayor bienestar emocional, mejor calidad del sueño, niveles hormonales más saludables, menor ansiedad, menor riesgo de depresión e incluso reducción de riesgo de mortalidad. A nivel relacional, también fomenta la confianza, el compromiso y la estabilidad a largo plazo, además de fortalecer comportamientos pro-relación como la gratitud, el perdón y el apoyo mutuo.

Por el contrario, las personas que perciben insensibilidad en su pareja tienden a desarrollar estrategias de resolución de conflictos menos eficaces y pueden presentar estilos de apego ansioso o evitativo.

Este avance supone un gran paso para la investigación en psicología de las relaciones en España, permitiendo explorar cómo la percepción de apoyo emocional de la pareja impacta en la salud y estabilidad de la relación. «En definitiva, este estudio no solo llena un vacío metodológico en la investigación sobre relaciones de pareja en el contexto español, sino que también ofrece una nueva herramienta para mejorar la comprensión y el bienestar de las parejas en la vida cotidiana», concluye Valor.