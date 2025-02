Ésta es la desconocida palabra que usan los jóvenes sin parar en España y que los adultos no entienden

La generación Z ha llegado con centenares de palabras que muchas personas en España no son capaces de entender. Los jóvenes han incorporado al diccionario español nuevos términos que tendrás que saber si no quieres ser considerado como un boomer. En este artículo te relatamos las palabras que usan los jóvenes en España y que los más antiguos del lugar no son capaces de descifrar.

Después de los millennials, famosos en su día, la generación Z ha llegado para incorporar a la sociedad española un nuevo estilo de vida que incorpora varios términos que han sido añadidos al lenguaje y que te pueden hacer quedarte atrás en caso de no conocerlos. Esta generación engloba a las personas nacidas a finales de los noventa y principios del 2000, que son los jóvenes que son el futuro de un país que sigue a la cabeza de Europa en lo que atañe al desempleo juvenil.

Sea con trabajo, estudios o en situación de desempleo, estos jóvenes han incorporado un nuevo argot no reconocido por la Real Academia de la Lengua, pero que está perfectamente instaurado en el día a día, especialmente en las redes sociales, mundo que frecuentan la mayor parte de estos jóvenes que han hecho una oda al streaming y a los vídeos cortos publicados a través de internet. Todo con un vocabulario que explicamos a continuación.

La palabra usada por los jóvenes en España

Son muchas las palabras que usan los jóvenes en España que pueden sonar raras a los boomers, término inglés que se utiliza para referirse a las personas que no están puestas al día o ancladas en el pasado. Ser un boomer hoy en día en España no está bien visto si no quieres ‘dar cringe’. La palabra cringe hoy se utiliza para definir algo o alguien que está dando vergüenza.

«Dependiendo del contexto, el anglicismo cringe, como sustantivo, puede traducirse por vergüenza ajena, grima o dentera, expresiones que se recomienda emplear en español en su lugar», dijo sobre ello en las redes sociales la RAE. Fundeu también se ha pronunciado recientemente al respecto sobre una palabra tan usada por los jóvenes de España. «En español se puede expresar este concepto con el sustantivo grima o la expresión vergüenza ajena, que se registran en el diccionario de la lengua española», dice la Fundación de Español Urgente.

En los últimos tiempos se ha popularizado otra palabra que nadie en España es capaz de entender y es lache, una expresión que también es traducida como «vergüenza» para las nuevas generaciones. FUNDAE también se ha pronunciado sobre ello. «Se está extendiendo lache como alternativa al inglés cringe, que equivale a grima o vergüenza ajena. Podría ser una modificación de la voz de origen caló lacha, que figura en el diccionario académico con el sentido de ‘vergüenza’», explica sobre el origen de la palabra, que sería un sustantivo femenino de origen caló, una variante romaní que hablan los gitanos en España.

En términos relacionados con el amor, también los jóvenes han añadido nuevas palabras que no se te pueden escapar. Por ejemplo, ‘hacer shipeo’ se utiliza para apoyar la relación amorosa de dos jóvenes que están, y el término crush equivale a tener un flechazo o estar enamorado de alguien. La traducción de esta palabra no tiene nada que ver con el tema, ya que se traduce como «machacar», «aplastar», «triturar» o «exprimir», según informa la RAE.

En lo que concierne al desamor, en los últimos tiempos se ha hecho popular una expresión acerca de la ruptura entre Shakira y Gerard Piqué. La presunta infidelidad del ex del Barcelona ha estado en boca de todo el mundo por la famosa canción de la cantante junto a Bizarrap, lo que los jóvenes de hoy en España llamarían ‘tirar beef’. Lejos de tirar un trozo de carne, que sería la traducción literal, esto significa hacer un ataque a alguien con palabras.