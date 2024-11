Las pruebas de que la última serie de Carmen Machi habla de Shakira y su problema con Hacienda

Una de las series que está sorprendiendo a los usuarios de Movistar+ es Celeste que se estrenó el pasado 14 de noviembre y que protagoniza la conocida actriz Carmen Machi. Una original producción de Diego San José al que conocemos por su trabajo en comedias como Pagafantas u Ocho apellidos vascos de la cual solo se han estrenado hasta ahora dos episodios, pero que ya ha generado expectación por el parecido con algunos casos reales. Esta serie dramática solo tiene seis episodios y cuenta la vida de Sara Santaro, una inspectora de Hacienda que se tiene que enfrentar a un complicado caso justo cuando está a punto de prejubilarse. Para muchos hace alusión a un caso de fraude fiscal de una estrella del pop parecido al de la cantante Shakira, aunque en la serie nunca se la nombra, ni se comenta en ningún momento. Una serie en la que nos encontramos a la actriz Carmen Machi en un papel muy diferente al que nos tiene acostumbrados.

Sara Santaro es una inspectora de Hacienda que ha dedicado toda su vida a la recaudación de impuestos y que el último día antes de prejubilarse se enfrenta a un caso muy complejo. A Sara le encargan recibe demostrar que Celeste (Andrea Bayardo), una estrella de pop latina que reside en España y, por lo tanto, tiene que pagar aquí sus impuestos, ha residido en España al menos 184 días. Si esto no ha sido así podrá vincularla a la cantante con un posible fraude fiscal de unos 20 millones de euros. Sara tendrá que investigar para descubrir cuál es la verdad.

Los seis episodios de la serie han sido dirigidos por Elena Trapé (Las Distancias) y han contado con el complejo guion es de Diego San José, al que conocemos por sus trabajos en éxitos de comedia como Ocho apellidos vascos, Vota Juan o Pagafantas. Aunque solo hemos podido ver dos episodios, se nota el esfuerzo de sus creadores para que la serie enganche al espectador desde el primer episodio y para que se convierta en una de las series más vistas de este año.

Una serie polémica desde el primer momento

Aunque en los dos primeros episodios que hemos podido ver de la serie no se nombra en ningún momento la posible relación de la serie con un caso real, en una entrevista en Las Mañanas de RNE con Mamen Asencio, la actriz Carmen Machi aclaró que la serie está basada en «muchos hechos reales». También explicó que Celeste no es una comedia, aunque algunas escenas pueden tener un toque de humor. Estamos tan acostumbrados a ver a la actriz en papeles de comedia que nos resulta rato encontrarla en esta serie que trata temas tan duros como la soledad o el fraude fiscal.

En esta entrevista aclaró que, aunque haya una posible similitud entre los dos casos, «eso no significa que se quiera contar ese caso en concreto, que quede clarísimo». También al preguntarle si la serie podrá estar inspirada en el caso de Shakira, ella misma explicó: «Lo sabe todo el mundo a quién nos referimos, pero yo no lo voy a nombrar porque no es justo, porque no va por ahí la cosa».

Esta serie, además de la compleja investigación de este polémico caso, se sumerge en la vida de esta inspectora que se ha quedado viuda y que lleva toda la vida entregada a su trabajo. Una mujer viuda que se enfrenta todos los días al peso de su soledad y que lo único que sabe hacer es trabajar ya que se sacó las oposiciones con veinte años y lleva más de treinta años entregados a la Agencia Tributaria. Al abordar a este complejo caso tiene que enfrentarse a dilemas éticos y personales como en otros momentos de su carrera profesional. El tema de la posible conexión con el caso de Shakira aporta curiosidad, pero lo importante es la evolución de la protagonista en sus últimos días en la profesión.

El reparto de esta compleja serie

La serie Celeste está protagonizada por la conocida actriz Carmen Machi que da vida a la inspectora de Hacienda Sara Santano. La actriz Andrea Bayardo interpreta el papel de Karen Albarrán «Celeste», la estrella del pop perseguida por Hacienda, y el actor Manolo Solo da vida a Tony.

En el reparto también están los actores Antonio Durán «Morris» como Carmelo, Aixa Villagrán, Clara Sans como Dani, Jesús Noguero y Marc Soler, entre otros muchos.

Esta serie, junto a otros estrenos como Yo, adicto, El asalto al Banco Central y Querer, es una de las grandes apuestas de las plataformas de streaming para este otoño y una buena opción para los que disfrutan con las series que sumergen en tramas complejas y con personajes que se tienen que enfrentar a grandes dilemas en su vida.