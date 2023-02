Esta es la Comunidad Autónoma donde es más fácil ligar: no es ni Andalucía ni Canarias

Ligar por internet parece la «norma» hoy en día. Todo aquel que busca pareja parece tenerlo más fácil, o contar con un abanico de posibilidades más amplio, si utiliza aplicaciones para ligar pero lo cierto es que no en todos los territorios, lo del «ligoteo» se da con la misma facilidad y de hecho, existe un estudio que ha analizado aquellas comunidades en las que se da mejor lo de ligar. ¿Y cuál es la que se impone? Pues toma nota porque te desvelamos la Comunidad Autónoma donde es más fácil ligar y no, no es ni Andalucía ni Canarias.

La Comunidad Autónoma donde es más fácil ligar

¿En qué comunidades se liga más? ¿Cuál es aquella que se impone dónde por lo visto todo el mundo encuentra pareja? La empresa Picodi ha realizado un análisis de las comunidades en las que por lo visto más se liga a partir del uso que se hace de internet para ello, y la «ganadora» ha sido ni más ni menos que Asturias.

Por lo visto este paraíso natural en el que a todo el mundo le gustaría vivir, o disfrutar de una buenas vacaciones, es también el territorio español en el que existe un mayor número de personas que recurren a las aplicaciones para ligar. El análisis ha revelado además algo curioso y es que ni Andalucía, ni Canarias están entre las comunidades en las que es más se busca pareja por internet. De hecho, es el norte quien se impone.

El norte se impone al sur a la hora de buscar pareja

En concreto, siguiendo a Asturias entre las comunidades dónde más se usan las apps para ligar, están País Vasco, Cantabria y Galicia, de modo que en todas ellas aumenta también la posibilidad de acabar encontrando pareja.

En el sentido contrario y entre las comunidades que menos usan internet para ligar nos encontramos a Castilla-La Mancha, Murcia, La Rioja y Extremadura, lo que no quiere decir que no se ligue en ellas, de igual forma que en Canarias o en Andalucía. Sencillamente, no recurren tanto a las aplicaciones para ligar y seguramente apostarán por hacerlo a través de métodos más tradicionales.

El ranking al completo

Ya hemos mencionado la comunidad en la que más se usan las apps para ligar, y las que le siguen así como las que menos, pero el ranking completo a partir del estudio señalado queda de esta manera