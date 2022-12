Esta es la calle de Madrid más «cool» según la revista Time Out

Las calles de las ciudades pueden formar en algunos casos, pequeños «microcosmos» llenos vida que atraen a los turistas y gustan también cómo no, a los locales. En este sentido la revista Time Out ha querido elegir aquellas calles más «cool» entre las que ha elegido una que está en Madrid y que seguro querrás visitar en el caso de que no la conozcas. Toma nota porque esta es la calle más «cool» de Madrid.

La calle más «cool» de Madrid

La revista Time Out, especializada en viajes y todo tipo de actividades que podemos hacer cuando viajamos, ha elaborado un ranking en el que destaca las 33 calles que considera más «cool» del mundo.

Para dicho ranking, la revista ha preguntado a 20.000 habitantes de distintas ciudades del mundo, además de solicitar la opinión de expertos locales para de este modo elegir aquellas calles que son las más «cool», en lo que respecta a comida, diversión, cultura y comunidad.

Así, la calle más bonita del mundo este año es Wellington Street en Montreal, Canadá, seguida de Gertrude Street en Melbourne y Great Western Road en Glasgow. La calle mejor clasificada en los Estados Unidos es Hayes Street de San Francisco pero España también está presente con una calle de Madrid que bien merece la pena descubrir.

Echegaray, la calle más «cool» de Madrid

En el puesto 28 del ranking aparece Madrid con la calle Echegaray, que es la calle que calle cruza el histórico Barrio de las Letras y en la que puedes encontrar rincones pintorescos, lugares donde disfrutar del mejor flamenco y tabernas centenarias veneradas por los lugareños. Una calle en la que también puedes «degustar cócteles de autor en una de las mejores coctelerías de España , o disfrutar del ramen más sabroso de la ciudad. En cierto modo, Echegaray condensa el espíritu de Madrid en una sola calle, y precisamente por eso se ha convertido en el punto de moda más reciente de la capital española», destaca Time Out.

Además, puedes alojarte en el Gran Hotel Inglés, que es el hotel de lujo más antiguo de Madrid, y el primero de la ciudad que tuvo restaurante y electricidad.

También hay una calle «cool» en Barcelona

Junto a la calle Echegaray de Madrid, también Time Out resalta la calle Comte de Borrell en Barcelona (puesto número 30 del ranking) en el distrito del Eixample y el barrio de Sant Antoni, uno de los que cuenta con mayor número de locales, tiendas y comercios donde se reúne gente de todo tipo.

De esta calle, Time Out destaca librerías como La Prole o Terranova, y La Desayunería, el local de moda para desayunar y también hacer brunchs. También de ella dice que «los cócteles de autor de Bar Rosso comparten calle con pilares comunitarios como el Centro LGBTI de Barcelona o el mercado de Sant Antoni», además de destacar su apuesta por ser más peatonal, llenándose de árboles, bancos e incluso mesas para jugar al ajedrez.

El listado al completo