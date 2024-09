Una española va al supermercado en Argentina y lo que encuentra no tiene sentido: «Son las únicas cosas…»

Esta española cuenta entre lágrimas lo que le ha pasado en un supermercado de Argentina, sin las marcas conocidas y con un formato que no es el que esperaba. Es el mayor choque cultural que puede tener una persona, ir al supermercado y no saber qué comprar. Nos enfrentamos a una serie de elementos que son fundamentales y que seguramente acabarán siendo los que marquen una escapada como la de esta joven a un país de Latinoamérica que no debería causarle tantos problemas.

La comida argentina la conocemos y es una de las que podemos probar en España. El idioma hace que sea más fácil conseguir cualquier cambio, es más, nos sirve para hacer realidad una serie de detalles que son claves y que quizás hasta ahora no habías tenido en cuenta. La manera en la que compramos en un supermercado puede ser determinante, especialmente si tenemos que enfrentarnos a una situación cambiante que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Esta joven nos explica su experiencia y lo hace de tal forma que podremos conocer en todo momento lo que nos estará esperando en estos días.

Va al supermercado en Argentina

La primera vez que va al supermercado esta española se queda al borde de las lágrimas. Reconoce que en su lugar de origen es fan incondicional de Mercadona, uno de los supermercados de nuestro país que tiene más seguidores, algo que no es casualidad, sino todo lo contrario.

Allí se ha guiado por algunas marcas, pero no duda en apostar también por los productos Hacendado. El problema llega cuando debe empezar a pensar en cómo hacen la compra los argentinos. El choque cultural empieza al no comprar para todo el mes, sino que van comprando a medida que les hace falta.

Algo que deberíamos implementar, aunque nos cuesta más. Quizás el hecho de ser descendientes de una generación de postguerra o el hecho de que cuesta un poco más encontrar aquello que deseamos en el supermercado, nos hace empezar a pensar en una serie de cambios que debemos tener en cuenta y que son esenciales.

Es el momento de empezar a pensar en comprar menos o de hacerlo de forma sostenible, para que nada nos afecte, sino todo lo contrario. Podemos conseguir más por menos, empezando por una alimentación sana y como se hacía antes. Comprando cada cosa en su sitio, las fruterías, carnicerías y pescaderías, solo acudiendo al supermercado para los productos de limpieza o de marcas.

Lo que encuentra no tiene sentido

Esta española ha ido al supermercado y no ha encontrado ninguna marca conocida o casi ninguna. En su lugar, tenían sus propias marcas y una forma muy especial de colocar la comida que ha dejado a más de uno en shock al ver cómo disponían de cada ingrediente que tenían en la cocina.

En bolsas de plástico que son difíciles de dosificar, el lavaplatos o detergente, pero también el kétchup o la leche. Son envases de plástico que difícilmente podrá controlar, o a menos que no tenga un poco de práctica. El hecho de que no tenga dosificador es un plus, especialmente si tenemos en cuenta que este elemento es más caro y se debe reciclar. Son envases de plástico, pero más sostenibles y baratos, algo que en estos tiempos que corren, hay que tener en cuenta.

Es el momento de empezar a pensar en todo lo que está por llegar, en afianzar una serie de detalles que son fundamentales y que pueden acabar generando más de un problema de fuerza mayor. En concreto un shock cultural al no saber qué comprar, pero también cómo administrarlo en su propia casa.

Lo único que le ha gustado a esta joven son las palomitas que no las compran para hacer al microondas, sino que se hacen en sartén. Algo que los españoles que tengan una edad, han hecho o hacen. Es una manera de recordar viejos tiempos, cuando las cocinas no tenían el microondas para calentar la leche o cocinar rápido.

Los argentinos saben cómo ahorrar en electrodomésticos y en compras. La española también se sorprende de cómo hacen la comida, a gran velocidad y con lo que tengan en casa. Algo que también se hacía en estas casas en las que se aprendía desde muy temprana edad a vivir con el dinero al día.

Es decir, no se disponía de créditos o no era tan frecuente ir a pedir al banco. Se basaba la economía familiar en el ahorro, lo que se podía comprar se compraba y lo que no, no. Por lo que, al final lo que pasa en Argentina quizás no vimos antes en España, en unos tiempos de crisis que parece que están volviendo.