Encuentran bajo una calle los restos de un antiguo barco que podría estar relacionado con los vikingos y el comercio medieval

Arqueólogos holandeses han dado con un barco vikingo que podría cambiar los libros de historia en su relación con cómo se realizaba el comercio durante esta época. En unas obras de construcción ha sido descubierto un trozo de madera que se sospecha que es de una de las embarcaciones escandinavas que podría vincular el comercio medieval de la época en este centro comercial de la Alta Edad Media con la historia vikinga. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el nuevo descubrimiento de un barco vikingo en territorio holandés.

El descubrimiento tuvo lugar el pasado mes de marzo de 2026 en la localidad de Wijk bij Duurstede, en la provincia de Utrecht (Países Bajos). Bajo la construcción de un alcantarillado cerca del mar, los arqueólogos habrían descubierto trozos de madera ensamblados con métodos ancestrales que podrían pertenecer a una embarcación con tradiciones escandinavas, es decir, un barco vikingo, también conocido como drakkar o langskip. Este yacimiento pertenece a lo que antes se denominó la ciudad comercial de Dorestad, que fue una de las principales rutas marítimas y puertos durante los siglos VII y IX.

El barco vikingo descubierto en Holanda

La ubicación de este yacimiento adquiere una gran importancia, ya que Dorestad fue uno de los centros de comercio marítimo más importantes durante la Alta Edad Media y de ahí la importancia de que se haya encontrado un barco, presuntamente de origen vikingo, en esta zona. Eso sí, las autoridades quieren tener la máxima precaución antes de analizar si este trozo de madera realmente pertenece a un barco de flotas escandinavas.

«En otros lugares, una madera antigua podría ser una mera curiosidad técnica. En Dorestad, se convierte en una clave para comprender la economía regional. El río estructuraba tanto el poder como el comercio. Controlar una vía fluvial significaba controlar las mercancías, los impuestos, el movimiento y las alianzas», informan los expertos en el artículo publicado en la revista francesa Science. Este hecho también podría cambiar la historia en lo que respecta a la historia de los vikingos, que siempre se ha relacionado con el saqueo. Este barco que yació en el fondo del mar holandés querría decir que también eran capaces de controlar lugares y explotarlos.

Este medio también recoge declaraciones de Anne de Hoop, la arqueóloga municipal que ha querido tener máxima precaución con respecto a los hallazgos y también ha dejado claro que: «La viga se limpiará a fondo. Después, se analizarán los anillos de crecimiento de la madera para obtener una imagen más precisa de su antigüedad».

Por lo que respecta a la pieza en sí, este trozo de madera mide algo más de tres metros de largo y tiene 30 centímetros de grosor. Según cita esta publicación francesa, en su figura aparecen muescas, marcas de moldeado y señales que hacen intuir que formaban parte de un elemento estructural, lo que serían presuntamente las «costillas» de un barco de origen vikingo. Mientras se realizan las pruebas pertinentes, los arqueólogos locales siguen investigando un hecho que podría cambiar la historia de los vikingos y sus tradiciones durante la Edad Media.