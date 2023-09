Un dron autónomo impulsado por inteligencia artificial vence a los mejores pilotos en una batalla épica en el aire

¿Qué pasaría si un dron autónomo impulsado por inteligencia artificial se enfrentara a los mejores pilotos humanos en una batalla épica en el aire? Esta es la pregunta que se planteó un grupo de investigadores de la Universidad de Zúrich, que decidieron poner a prueba su sistema de IA en un deporte extremo: las carreras de drones. El resultado fue sorprendente: el dron autónomo no solo logró completar el circuito sin chocar, sino que también superó a los campeones mundiales de esta disciplina en velocidad y precisión.

La inteligencia artificial (IA) no solo es capaz de superar a los humanos en juegos de mesa, videojuegos o ajedrez, sino también en deportes extremos como las carreras de drones. Así lo demuestra un estudio publicado en la revista Nature, en el que un sistema de IA llamado Swift logró vencer a tres campeones mundiales de esta disciplina en un circuito lleno de obstáculos.

Swift es un dron autónomo que fue desarrollado por un equipo de investigadores de la Universidad de Zúrich (Suiza), liderado por el profesor Davide Scaramuzza. El sistema utiliza una técnica de aprendizaje por refuerzo profundo, que combina el procesamiento de una gran cantidad de datos con la observación de reglas que recompensan los progresos de la máquina.

El dron se entrenó en un entorno simulado que contenía una réplica virtual del circuito real, donde se estrelló cientos de veces hasta aprender a evitar las colisiones. Luego, se enfrentó a tres pilotos humanos expertos, que llevaban cascos que transmitían imágenes del dron que pilotaban.

Swift ganó 15 de las 25 carreras contra cada uno de los pilotos humanos y completó la vuelta más rápida del circuito, con una ventaja de medio segundo sobre el mejor tiempo registrado por una persona. Además, hizo giros más cerrados y precisos que sus rivales.

Así consiguió este dron ganar a los mejores pilotos

¿Y cómo fue capaz de lograrlo? Según explica The Guardian, antes del evento, los pilotos humanos tuvieron una semana de práctica, mientras que Swift se sometió a entrenamiento en un entorno simulado que replicaba virtualmente la competición. Además, se menciona que «el dron experimentó múltiples choques durante su fase de entrenamiento» pero dado que se trataba de una simulación, los investigadores simplemente reiniciaron el proceso.

This is a neural network flying a drone at extremely high speed, beating human champions in FPV drone racing.

– Reinforcement learning as a tool is so marvelously versatile. It’s able to solve both fast, reactive tasks and slow, deliberate tasks (ChatGPT RLHF).

– Trained in… pic.twitter.com/gffbnGZTNX

— Jim Fan (@DrJimFan) August 31, 2023