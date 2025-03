¿Dónde es festivo el 19 de marzo, Día del Padre, y por qué no hacen fiesta todas las comunidades?

El 19 de marzo es una fecha muy significativa en España, tanto por el contexto religioso como cultural. Conocida como el Día de San José, esta jornada tiene una profunda conexión con la tradición católica, ya que San José es venerado como el patrón de los trabajadores y, de manera especial, como el protector de las familias. Sin embargo, el 19 de marzo también es el Día del Padre lo que le otorga un carácter más familiar y festivo.

Una de las particularidades del calendario laboral es que, además de los festivos nacionales y autonómicos, cada municipio tiene la facultad de declarar hasta dos días festivos locales cada año. Estos días suelen estar ligados a celebraciones religiosas, históricas o culturales, por lo que algunos municipios deciden incluir el Día de San José dentro de sus festividades locales. Esto ocurre, por ejemplo, en aquellos municipios de otras comunidades autónomas donde San José es venerado como patrón, aunque el 19 de marzo no sea un festivo oficial en la región.

Regiones en las que es festivo el Día del Padre

En 2025, el 19 de marzo, en el que se conmemora el Día de San José y el Día del Padre, sólo es festivo en dos comunidades autónomas: la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, que han incluido el 19 de marzo en sus respectivos calendarios laborales como un día festivo.

En la Comunidad Valenciana, la celebración del Día de San José está vinculada a una de las festividades más importantes del calendario local: las Fallas. Esta fiesta, que rinde homenaje a San José, tiene un marcado carácter cultural y turístico, por lo que la jornada se convierte en un día clave para el descanso y la celebración en toda la región. Las Fallas, que tienen lugar del 15 al 19 de marzo, son una de las festividades más esperadas del año, con una gran variedad de eventos y actividades que incluyen desfiles, fuegos artificiales y la famosa «Cremà».

La Región de Murcia, por su parte, también celebra el Día de San José como festivo, pero su origen está más vinculado a la tradición religiosa que a una festividad popular o cultural. San José es el patrón de numerosos municipios murcianos, y la festividad del 19 de marzo tiene un carácter muy arraigado en la región. Durante este día, se celebran actos religiosos y festividades locales que conmemoran al santo, y muchas personas aprovechan la jornada para descansar.

Fuera de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, el 19 de marzo de 2025, que cae en miércoles, no será un día festivo. Aunque algunas localidades pueden optar por celebrar el Día de San José en el marco de sus festividades locales, en el resto del país esta fecha será una jornada laboral ordinaria. Las comunidades autónomas que no han incluido el 19 de marzo como festivo no tienen previsto modificar su calendario laboral para reconocer este día, lo que significa que para los ciudadanos de otras regiones será un día más de trabajo.

Historia y evolución

La historia del Día del Padre en sus primeras etapas se remonta a principios del siglo XX en Estados Unidos, donde una mujer llamada Sonora Smart Dodd fue la principal impulsora de esta celebración. Dodd, nacida en Arkansas, quería rendir homenaje a su padre, William Jackson Smart, un veterano de la Guerra Civil que crió a seis hijos por su cuenta después de la muerte de su esposa.

En 1909, inspirada por la celebración del Día de la Madre, Dodd propuso la idea de un día para honrar a los padres y su papel en la familia. Su propuesta fue apoyada por varios líderes locales y, en 1910, el primer Día del Padre se celebró en Spokane, Washington, el 19 de junio, la fecha más cercana al cumpleaños de su padre.

Aunque la idea de un Día del Padre tuvo un inicio local, con el tiempo se fue extendiendo por Estados Unidos, y en 1924, el presidente Calvin Coolidge apoyó el establecimiento de la festividad a nivel nacional, aunque no fue hasta 1966 cuando el presidente Lyndon B. Johnson proclamó oficialmente el tercer domingo de junio como el Día del Padre. Finalmente, en 1972, el presidente Richard Nixon firmó la ley que convirtió esta fecha en un festivo permanente en todo el país.

En cuanto a España, el Día del Padre se celebra el 19 de marzo, coincidiendo con la festividad de San José, el patrón de los padres y de la familia en la tradición católica. La relación entre San José y el Día del Padre es clara, ya que se considera a San José como el modelo de paternidad. La historia de esta festividad se remonta a la Edad Media, cuando el 19 de marzo se celebraba la festividad religiosa de San José. Sin embargo, no fue hasta el siglo XX cuando esta fecha comenzó a asociarse más estrechamente con el Día del Padre.