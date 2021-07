Los besos son algo muy importante. Tanto es así que incluso tenemos varios días que los celebran. El pasado 13 de abril celebramos el Día Internacional del Beso pero ahora en el mes de julio se celebra otra efeméride conmemorando en esta ocasión otro tipo de beso. Os hablamos ahora del Día Internacional del Beso Robado: ¿por qué se celebra el 6 de julio?.

Día Internacional del Beso Robado: ¿por qué se celebra el 6 de julio?

Hoy, martes 6 de julio , se celebra un aniversario verdaderamente romántico: el Día Internacional del Beso Robado cuyo origen no se conoce bien del todo si bien hay quien dice que se remonta a 1990 cuando se organizó por primera vez en Gran Bretaña un día dedicado al beso (aunque no robado) para recordar que besar no es simplemente un gesto formal o un preludio de «algo más», sino un momento de alegría e intimidad en sí mismo.

También se dice que este es el día que conmemora los días 6 y 7 de julio de 2005 cuando de nuevo en Gran Bretaña se estableció el récord de besos más largo del mundo: duró treinta y una horas y treinta minutos. Sin embargo, en 2013 un matrimonio tailandés, Ekkachai y Laksana Tiranarat, superó esos récords al estar besándose durante 58 horas, 35 minutos y 58 segundos en el Día de San Valentín.

De este modo, en España se conoce a este día como el «Día Internacional del Beso Robado» mientras que en otros países, especialmente en Inglaterra, hoy 6 de julio se celebra el «Kissing Day», un día en el que además se organizan una serie de eventos(e iniciativas de marketing como en el Día de los Enamorados) principalmente online, con escenas de los besos más bonitos o dedicatorias de frases en la que los besos son los protagonistas.

Los beneficios del beso para la salud

No sabemos si un beso robado puede tener o no beneficios para la salud, dado que este suele ser corto e inesperado, pero en el caso de un beso «de verdad», tenemos que decir que está científicamente probado que besar es bueno para la salud : de hecho, el beso hace que nuestro cuerpo produzca una gran cantidad de hormonas y adrenalina, dopamina y serotonina, que nos hacen «sentir» emoción, bienestar y alegría. Besar previene incluso ciertas enfermedades, gracias al intercambio de bacterias que conducen a la producción de anticuerpos fundamentales. Según algunos científicos rusos, ayuda a la circulación, mejoran la salud dental y sirven para reducir el colesterol y la presión arterial.