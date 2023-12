Las cuevas de Can Riera: el Gran Cañón está en España y se parece a Antilope Canyon

El Gran Cañón del Colorado tiene su réplica en España. Un calco a la espectacular y profunda garganta formada por el río Colorado a lo largo de millones de años en el norte de Arizona, Estados Unidos. Ubicado principalmente dentro del Parque Nacional del Gran Cañón, este sitio es uno de los primeros parques naturales de los Estados Unidos y fue designado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979 debido a su asombrosa belleza y valor geológico.

Pues bien, no es necesario volar hasta Estados Unidos para explorar esta maravilla natural, ya que Cataluña alberga su propia versión del Gran Cañón del Colorado: las Cuevas del Can Riera. Se encuentran a tan solo 40 minutos de Barcelona, en la localidad de Torreles de Llobregat. Estas cuevas esculpidas por el agua exhiben curvas sinuosas y líneas talladas en las paredes debido a la erosión de la arenisca. La luz que se filtra a través de las grietas crea una atmósfera que te transporta a otro mundo, sumergiéndote en una experiencia fuera de lo común.

Cuevas del Can Riera

Las Cuevas de Can Riera son formaciones rocosas compuestas de piedra arcillosa que, con sus tonalidades rojizas, otorgan a la zona un aspecto visual digno de una escena cinematográfica. El viento y el agua que se filtraron en esta región montañosa del Collet de Can Riera moldearon tres cuevas, dejando una impresión sorprendente en todos aquellos que se aventuran a visitarlas.

Lamentablemente, las cuevas de Can Riera ya no son accesibles. El ayuntamiento de Torrelles y el Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Catalunya han cerrado el acceso a estas cuevas debido al deterioro causado por comportamientos irresponsables.

Estas cuevas han sido catalogadas como Bien de Interés Local y la Administración se encarga de su conservación, evaluando su estado actual y esperando poder reabrir el acceso para garantizar su protección. Este Gran Cañón en España es un tesoro natural que merece ser admirado, pero debido a la conducta de algunas personas, su acceso se ha visto restringido. Los residentes locales y aquellos familiarizados con el lugar están a la espera de que la situación cambie para poder disfrutar de nuevo de este maravilloso sitio.

Cómo llegar

Existen varias rutas para llegar al Gran Cañón de España, siendo la más sencilla aquella que comienza en el aparcamiento del polideportivo de Torrellas de Llobregat, conocido como Camp Municipal Can Roig. Esta ruta se dirige hacia Collet de Can Riera a través de un sendero bien mantenido, con aproximadamente cinco kilómetros de longitud, lo que equivale a cerca de una hora y media de caminata. Aunque el camino no es extremadamente difícil, se recomienda cierto nivel de preparación física. Debido a la escasa señalización, es aconsejable llevar un navegador GPS como guía.

El sendero atraviesa frondosos caminos llenos de arbustos, cactus de gran tamaño y extensas áreas cubiertas de musgo. El recorrido hacia las Cuevas Can Riera presenta ciertos desniveles y tramos cortos donde se requiere precaución y, a veces, el uso de las manos para avanzar. De hecho, para acceder a una de las cuevas, es necesario trepar por una escalera metálica instalada en la base de la roca. Sin embargo, la belleza y la magia del destino final hacen que el esfuerzo valga completamente la pena.

«Cataluña en miniatura»

En Torrelles de Llobregat se encuentra «Cataluña en miniatura», el «parque temático de maquetas en miniatura, uno de los más grandes del mundo con una exposición al aire libre de los monumentos y edificios más emblemáticos de Cataluña».

Además, «Cataluña en Miniatura AVENTURA» ofrece una emocionante actividad de aventura entre árboles, con tirolinas, lianas, pasarelas y otras sorpresas. Este lugar proporciona a grandes y pequeños la oportunidad de explorar entre los árboles, escalar troncos de pino y disfrutar de tirolinas, con más de 66 actividades distribuidas en 4 circuitos de aventura.

Así se formó Can Riera

Estas cuevas se formaron a lo largo de millones de años debido a procesos de erosión kárstica. El terreno en esta región está compuesto principalmente por rocas calizas, que son solubles en agua.

El agua de lluvia, que naturalmente contiene dióxido de carbono, se infiltra en el suelo y reacciona con la roca caliza, disolviéndola lentamente. Este proceso de disolución crea cavidades subterráneas que, con el tiempo, se agrandan y forman las cuevas. La acción del agua también puede generar estalactitas y estalagmitas a medida que el carbonato de calcio disuelto se deposita en el techo y el suelo de las cavidades.

El resultado es un complejo sistema de cuevas con formaciones geológicas únicas. La datación de estas cuevas a menudo revela la antigüedad de estas estructuras subterráneas, proporcionando una fascinante visión de la evolución geológica a lo largo de milenios. En el caso específico de las Cuevas de Can Riera, el entorno kárstico y la interacción entre el agua y la roca caliza han dado lugar a un paisaje subterráneo intrigante y pintoresco.