¿Conoces el truco del limón para dormir del tirón toda la noche?

El insomnio es un problema común entre la población adulta en España y, si tú también lo sufres, seguro que te interesa conocer el truco del limón para dormir del tirón toda la noche y levantarte con la sensación de haber descansado bien. Según datos ofrecidos por la Sociedad Española de Neurología, hasta un 35% de la población adulta padece insomnio transitorio, y hasta un 15% sufre de insomnio crónico.

Lo cierto es que pocas cosas hay más frustrantes que la de meterse en la cama y que el insomnio no permita dormir. Tirarse horas y horas dando vueltas en la cama tratando de conciliar el sueño tiene consecuencias muy negativas para la salud física y mental. Y es que, no solo hace que te sientas más cansado al día siguiente, sino que también afecta a tu capacidad de atención y concentración.

El truco del limón para dormir bien

Existen un buen número de trucos que te pueden resultar de ayuda para dormir del tirón toda la noche. Si sufres insomnio, seguro que ya has probado alguno de ellos y, si estás leyendo esto, es porque no has conseguido los resultados que esperabas. Pues bien, a continuación te contamos el truco definitivo: el del limón. Esta fruta tiene propiedades relajantes, y la clave está en la aromaterapia.

Lo mejor de todo es que es muy fácil de poner en práctica. Lo único que tienes que hacer es partir un limón en cuatro trozos. Hazlo justo antes de meterte en la cama. Coloca los trozos en la mesilla de noche para que te llegue su aroma. Esto mejorará la calidad del aire y, además, te ayudará a eliminar todo el estrés acumulado a lo largo del día.

El limón lo puedes mantener durante dos o tres días si quieres aprovecharlo al máximo. Eso sí, tienes que echarle un poco de vinagre o sal para que no se ponga malo. Aunque parezca un truco demasiado sencillo para cumplir lo que promete, quienes lo han probado aseguran que realmente funciona. ¿A qué esperas para probarlo?

Además de poner en práctica este truco, es muy importante que cuides la higiene del sueño si realmente quieres descansar bien. Establece un horario regular para irte a dormir y despertarte. Si sueles echarte la siesta, procura que esta no dure más de 20 minutos. El ejercicio físico es esencial para combatir el insomnio, pero evita hacerlo justo antes de acostarte. Y, por último, evita la cafeína seis horas antes de irte a la cama.