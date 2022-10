Desde que vemos Titanic por primera vez en nuestras vidas, todos nos imaginamos a bordo de un crucero de lujo. Sabemos, porque así nos lo cuentan, que aquella era la embarcación de mayor tamaño creada hasta entonces. Sin embargo, ha transcurrido un siglo desde su hundimiento en el océano Atlántico, y desde esos días somos testigos de cómo la industria naviera ha avanzado de forma tal que hoy no sería más que un barco modesto. Así es el barco más grande de la historia.

De hecho, el Titanic tenía unos 270 metros de eslora mientras que los cruceros actuales lo superan en 100 metros. Son varios los que alcanzan esa marca, pero sólo uno puede enorgullecerse de ser el de mayores dimensiones.

Wonder of the Seas, el barco más grande de la historia

El «maravilla de los mares», tal su traducción al español, es a día de hoy el crucero más imponente por su tamaño. Realizó su primer viaje en marzo de 2022 por lo que es un orgullo del astillero Chantiers de l’Atlantique.

Habitual de algunos de los mejores puertos europeos, como el de Barcelona, este navío está destinado a atravesar regularmente el mar Caribe y el mar Mediterráneo con sus 362 metros de proa a popa y sus 64 metros de ancho.

Esta embarcación única cuenta con 18 pisos o cubiertas y dispone de 24 ascensores, de 7.500 caballos cada uno. Esa potencia le permite desplazarse a gran velocidad incluso con sus camarotes de 7.000 pasajeros sumados a la tripulación de más de 2.300 trabajadores de la Royal Caribbean International, su propietaria.

Con un peso de 236.857 toneladas y un sistema de combustión sostenible de última generación, entre sus muchos atractivos sobresale el The Ultimate Abyss, un tobogán de varios metros de altura, el más elevado en su tipo.

Por lo demás, quienes tengan la suerte de realizar un viaje en este crucero dispondrán de múltiples restaurantes, toda clase de entretenimiento, gimnasios, piscinas, discotecas, pista para correr y hasta un parque acuático.

El origen de las tres E de este coloso marítimo

Este busque Triple-E se ha construido por la famosa naviera danesa Maersk, que es la mayor compañía de transporte de contenedores por cada viaje. El consumo de energía tiene mayor eficiencia, puesto que como opera a mitad de velocidad, consume un 37 % menos, además de reducir la emisiones de dióxido de carbono por contenedor en hasta un 50%. Esto hace que realmente sea un portacontenedores de lo más eficiente y sostenible en el mundo del transporte marítimo por barco.

Este buque puede transportar para que nos hagamos una idea, más de 100 millones de zapatillas deportivas. Su capacidad es de poder transportar 18.000 containers, lo que hace que pueda llegar a los 111 millones de zapatillas deportivas. Son cifras muy espectaculares.

Claro que si se tienen en consideración también las embarcaciones con fines de carga, el Wonder of the Seas pierde su trono. Es que el Triple-E posee unos 400 metros de eslora, aún cuando su ancho es de 59 metros.

Estas medidas le son suficientes para transportar 18.000 contenedores y suponen una revolución para la logística marítima internacional, consiguiendo que un sólo barco traslade el 90% de los productos del comercio mundial.