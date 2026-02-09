Confirmado por la OCU: ni se te ocurra comprar estas pizzas en el supermercado

Ni si te ocurra comprar estas pizzas en el supermercado, la OCU confirma lo que todo el mundo sabía. Una pizza que puedes hacer en 10 minutos en el microondas o en el horno, puede ser una forma rápida de alimentarse, pero cuidado, los expertos han lanzado alguna que otra alerta que debemos tener en consideración, antes que nada. Estamos ante un cambio de tendencia que puede ser esencial y que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración. Hay algunos alimentos que no debemos tener en consideración. En especial, si estamos ante un cambio de ciclo que puede convertirse en la antesala de algo más.

Las pizzas de supermercado no todas están hechas de la misma forma. Hay algunas que, siguiendo a los expertos de la OCU, tienen una serie de peculiaridades que deberemos tener en mente y que puede acabar convirtiéndose en la antesala de algo más. Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas jornadas que hasta la fecha no sabíamos. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento de empezar a pensar en unas pizzas que no son tan buenas como pensábamos, quizás

La OCU confirma lo que todos esperábamos

Lo que todos esperábamos lo confirma la OCU; los expertos no dudan en darnos una serie de pautas que debemos seguir a la hora de comer bien. Las pizzas congeladas pueden ser una maravillosa opción, en especial, si tenemos en mente algunos cambios que podemos poner en marcha.

Es hora de saber qué podemos conseguir con la ayuda de unos supermercados que nos lo ponen fácil, pero también deberemos ser conscientes de lo que puede pasar a partir de ahora. Nos espera un importante cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Es importante estar preparados para lo que puede llegar en estos días en los que cada detalle cuenta y puede convertirse en una dura realidad. Estaremos muy pendientes de una serie de peculiaridades que, sin duda alguna, acabarán marcando una compra en el supermercado.

Las pizzas que compramos para ahorrarnos tiempo quizás van a cambiar por completo. Este listado de la OCU nos detalla cuáles son las peores, para estos consumidores que parece que saben muy bien qué podemos conseguir. La OCU señala las líneas rojas de estos precocinados que debemos tener en cuenta:

La sal, que ronda los 6,4 g para una ración de pizza de 400 g (la habitual para un adulto) y que representa el 128% de la ración diaria recomendada. Un problema especialmente habitual en las pizzas de jamón y queso.

Las grasas saturadas, que suponen alrededor del 5% de la pizza; casi siempre por encima del límite recomendado del 3,5%. Un exceso más común en las pizzas de queso y las vegetarianas.

Los aditivos, 7 de media y que en algún caso llegan a 17. Algunos de ellos a evitar, como los colorantes E-150c y E-150d y los conservantes E-211, E-250, E-251, E-252 y E-341.

Y los ingredientes ultraprocesados, como los aromas, jarabes y dextrosas. En una de cada cuatro pizzas se contabilizan más de 10, el doble del límite aceptable. Está previsto que el aroma de humo, el más utilizado, se prohíba en productos no tradicionalmente ahumados a partir de julio.

Ni se te ocurra comprar estas pizzas en el supermercado

Estas pizzas no son las recomendables por los expertos; sin duda alguna, deberemos empezar a tener en cuenta algunos elementos que pueden convertirse en un plus de buenas sensaciones. Es hora de saber las que sí que pueden sacarnos de un apuro y no son tan malas como parece.

La OCU dictamina que debemos tener en cuenta este tipo de pizzas: «En definitiva, solo cinco pizzas obtienen una calificación C en Nutriscore (un aprobado justo): Pizza jamón y queso de Eroski, Prosciutto de Hacendado (Mercadona), Pizza jamón y queso de El Corte Inglés Selection, Pizza barbacoa de Mamma Mancini de Aldi y Pizza&Salsa Pollo BBQ de Campofrío. Y únicamente las dos primeras son elecciones aceptables en la Escala Saludable de OCU, que además penaliza un excesivo grado de transformación. En definitiva, el uso de aditivos, jarabes, dextrosas almidones y aromas de humo, acompañado de gran cantidad de grasas saturadas, sal y una ingesta calórica muy alta, aconsejan reservar las pizzas para un consumo ocasional. Lo ideal es tomar un trozo, no consumirlas como ración única (sobre todo si superan los 400 g) y acompañarlas con una ensalada o verduras».

A partir de ahora, ya sabes cómo comer las mejores y las peores pizzas. Con un toque de ensalada de primero, pueden ser una buena opción que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar a nuestro día a día. Estas pizzas son recomendables de forma esporádica, pero siempre pueden alegrarte el día y aumentar tu descanso.