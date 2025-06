La ciencia lo ha confirmado: éste es el motivo por el que nunca debes guardar las cebollas en la nevera

Este es el motivo por el que nunca debes guardar las cebollas en la nevera, algo que quizás hasta ahora no habías tenido en cuenta. La alimentación es importante cuidarla al máximo, con ciertas novedades que quizás hasta el momento no pensábamos que tuviéramos por delante. Es hora de ver algunas situaciones del todo inesperadas que pueden acabar siendo las que nos acompañarán en unos días cargados de actividad. La cebolla es uno de los ingredientes que cada vez se usa más.

Lo ha confirmado la ciencia

Los expertos de naranjasdaniel nos dan una serie de consejos que debemos tener en cuenta: «Evita almacenarlas en lugares donde puedan estar expuestas a mucha humedad o calor, como bajo el fregadero o cerca de electrodomésticos. Un sótano, una despensa fresca o un garaje son ideales, siempre que la temperatura se mantenga constante y fresca. Como ya has podido adivinar, la humedad y la temperatura son claves para poder tener siempre las cebollas en perfectas condiciones. Lo cierto es que son dos factores, humedad y temperatura, que afectan a todas las frutas y verduras. Ahora viene la segunda pregunta. ¿Cuál debe ser la temperatura ideal? Pues todo el mundo coincide que esta temperatura ha de estar entre los 4°C y 10°C. Sin embargo, lo más importante es evitar cambios bruscos en la temperatura y exponerlas a la humedad Si no se tienen estas precauciones no debes dudar ni por un momento que en tus cebollas vas a ver crecer el moho y vas a comprobar que se van a pudrir de manera muy rápida. Y te va a dar rabia, mucha rabia».

Siguiendo con la misma explicación: «Para un almacenamiento a largo plazo es mejor que las guardes en bolsas de malla. Y mucho mejor si guardas las cebollas separadas unas de otras. Es decir, coges la malla, metes una cebolla, le haces un nudo a la malla y vas repitiendo el proceso. Como te hemos dicho, este método es muy útil si vas a guardarlas durante mucho tiempo. Si nos las pides a nosotros no hace falta que las guardes tanto tiempo porque en 24-48 horas te las llevamos a casa completamente frescas y con un sabor que te va a encantar. Solo tienes que hacer la prueba. Además, es lógico que en tu casa no dispongas de mucho espacio. Así que si nos las pides a nosotros con regularidad, no vas a tener que preocuparte por donde guardarlas».