Así es la catedral más desconocida de España que parece salida de una película de princesas de Disney

Aprovecha un fin de semana o los próximos festivos de Semana Santa para ir de escapada a unas de las catedrales más bonitas de España. Todos conocemos la Sagrada Familia de Barcelona, la famosa construcción de Antonio Gaudí. Sin embargo, muy pocos han oído hablar de la «otra Sagrada Familia», un santuario ubicado en una pequeña localidad de la provincia de Tarragona y construido por un alumno del conocido arquitecto en el año 1926 y que parece sacado de un auténtico cuento de Disney.

El sorprendente santuario de la Virgen de Montserrat

El municipio donde se encuentra el santuario es Montferri, situado en un paraje natural increíble, entre la sierra del Montmell y el río Gaià, en la comarca del Alto Campo. A pesar de su pequeño tamaño, recibe muchas visitas todos los fines de semana ya que cuenta con un gran atractivo histórico y cultural: el Santuario de la Virgen Montserrat, la «otra Sagrada Familia». Su construcción data del año 1926 de la mano de Josep Maria Jujol, discípulo de Gaudí, lo que explica el gran parecido entre ambos templos.

Josep Maria Jujol quiso reflejar la conexión entre su obra y la tierra. Para ello, usó texturas que representaran los elementos naturales de su entorno, como «las formas redondeadas de las rocas de la montaña de Montserrat», según explican desde Turismo de Cataluña. El santuario tiene una altura de 27 metros y presenta varios conjuntos de arcos.

Los vecinos del pueblo participaron en la construcción, que duró un total de 74 años. Más allá de la estructura, otro de los grandes parecidos entre el Santuario de la Virgen de Monserrat y la Sagrada Familia es que las obras del primero estuvieron varias décadas paralizadas por falta de financiación.

Durante la guerra civil española, buena parte de la estructura quedó dañada. En 1984 comenzó la restauración del santuario, que finalmente fue inaugurado en 1999.

La visita al Santuario de la Virgen de Monserrat se puede hacer de dos formas: por libre o contratando una visita en el Ayuntamiento de Montferri. El horario es de 10:30 a 13:30 horas de martes a domingo.

¿Qué puedes ver en Montferri?

Además del santuario del discípulo de Gaudí en Montferri cuenta con otros monumentos de gran interés. Pasear por el casco antiguo es como hacer un viaje en el tiempo.

El lugar más importante es la Iglesia de San Bartolomé, construida en el siglo XIII y Catalogada como Bien Cultural de Interés Local. También merece la pena ver el Castillo de Rocamora, con más de 1.000 años de historia.