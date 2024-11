Casi nadie lo sabe pero esta catedral gótica es la más grande del mundo y está en España

La catedral gótica más grande del mundo está en España y te sorprenderá descubrir dónde. La historia de nuestro país nos ha dado más de una alegría, no debemos olvidar nunca que en su día fuimos un gran imperio. Síntoma de una poderosa nación que no dudó en invertir recursos en un arte que hoy en día es uno de sus principales atractivos. Son muchos los que no dudan en poner rumbo a nuestro país para descubrir en primera persona un territorio que lo tiene todo y más para hacernos descubrir un pasado glorioso.

El arte gótico es uno de los más bonitos del mundo con diferencia, por lo que, debemos empezar a prepararnos para descubrirlo en primera persona en nuestro país. España tiene grandes obras del periodo gótico que son todo un símbolo, los amantes de la arquitectura, del arte o simplemente de la belleza de estos edificios se sentirán especialmente atraídos por una serie de puntos clave de nuestro país. Pero, además, podrán ver en primera persona cómo es la catedral gótica más grande del mundo que tenemos en esta ciudad española.

Este edificio es la catedral de Sevilla, una de las joyas de nuestra arquitectura que, sin duda alguna, se puede convertir en el mejor aliado de una visita cultural de estas que realmente pueden acabar siendo las que marquen la diferencia en estos sentidos.

Tal y como se presenta este edificio: «Preside el presbiterio de la Capilla Mayor que está situada en la nave central ocupando el tramo más solemne del recinto donde se produce el cruce de las naves principales de la Catedral. Está considerado como el más grande de la cristiandad y una de las estructuras de madera policromada más espectaculares de su tiempo. Es obra realizada en sucesivas fases a lo largo de casi un siglo, comenzándose con trazas del escultor flamenco Pieter Dancart, quien en 1482 consiguió un retablo de casi 30 metros de alto por casi 20 de ancho, con cuatro cuerpos de altura más un banco, en horizontal y siete calles. En 1497 aparece otro maestro al frente de la obra también de origen flamenco que se ocupó de ella hasta 1505. A partir de este momento, se registra la intervención del escultor Pedro Millán, quien a su vez, fue sustituido por Jorge Fernández Alemán a quien ayuda su hermano Alejo, ocupándose ambos de la obra hasta 1529, año en que puede señalarse que concluye la primera fase constructiva del retablo. Una segunda fase comenzó en 1550, al decidirse en Cabildo añadir dos calles laterales formando ángulo recto con el frente principal. En estos trabajos intervinieron Roque Balduque, Juan Bautista Vázquez y Pedro de Heredia, completándose todo el conjunto en 1564».

Por lo que, podremos admirar un lugar y un arte gótico en estado puro, además de otros elementos que son una mezcla cultural sin precedentes. El pasado de Sevilla, al igual que el de España, lo vamos a tener en primera persona en este tipo de elementos que pueden ser los que marcarán este viaje que queremos llevar a buen puerto. Un descubrimiento que quizás casi nadie sepa y que nos servirá para descubrir la catedral más grande del mundo.