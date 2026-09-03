Carl Jung, psicólogo y psicoanalista suizo: «Hasta que no hagas consciente el inconsciente éste dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino»
Carl Jung y los psicólogos expertos coinciden: las personas que no hablan demasiado no son antisociales
La psicología explica que las personas que prefieren la soledad a una vida social activa en el trabajo suelen compartir estos rasgos de personalidad
La psicología dice que las personas que de pequeñas no recibieron elogios, desarrollan un sistema de validación interna en la adultez
Carl Gustav Jung fue un médico psiquiatra y psicólogo suizo, nacido en 1875. Fundador de la psicología analítica y una figura fundamental en los primeros pasos del psicoanálisis, muchas de sus reflexiones sobre el aislamiento emocional han trascendido épocas y fronteras, y tienen un gran peso en la sociedad actual. Para Jung, la verdadera soledad no consiste necesariamente en estar rodeado de pocas personas, sino en sentir que no puedes mostrarte tal y como eres cuando estás acompañado.
Su trayectoria profesional refleja su interés por profundizar en el funcionamiento de la mente humana. En 1900 se licenció en Medicina por la Universidad de Basilea y, posteriormente, continuó su formación en psiquiatría en la Universidad de Zúrich. Durante esta etapa trabajó junto a Eugen Bleuler, un prestigioso médico que destacó especialmente por sus investigaciones y aportaciones al estudio de la esquizofrenia.
«Hasta que no hagas consciente el inconsciente éste dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino»
Una de sus frases más conocidas resume buena parte de su pensamiento: «Hasta que no hagas consciente el inconsciente, este dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino». La reflexión plantea una idea sencilla, pero profundamente humana: muchas de las cosas que hacemos están condicionadas por aspectos de nuestra personalidad que no reconocemos de manera consciente.
Para Jung, la mente humana no se limitaba a aquello que se puede identificar de manera racional. También existe una dimensión inconsciente en la que quedan emociones, recuerdos, deseos, miedos, experiencias y conflictos que influyen en nuestra forma de relacionarnos con los demás, así como en nuestras decisiones y comportamientos.
En este contexto aparece uno de sus conceptos más conocidos: la sombra, entendiendo como tal aquellos aspectos de nuestra personalidad que rechazamos, negamos o mantenemos fuera de nuestra conciencia. Si bien no representa necesariamente algo negativo, el problema aparece cuando desconocemos su existencia. Por lo tanto, reconocer esas partes se puede convertir en una gran oportunidad para conocernos mejor a nosotros mismos.
En definitiva, la reflexión de Jung es una invitación al autoconocimiento. Y quizá el primer paso para cambiar nuestra historia no sea tratar controlar todo lo que ocurre a nuestro alrededor, sino atrevernos a mirar aquello que sucede dentro de nosotros.
Las mejores frases de Carl Jung
- «Todo lo que nos irrita de otros nos lleva a un entendimiento de nosotros mismos»
- «La cosa más aterradora es aceptarse a sí mismo por completo»
- «El privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres»
- «No hay toma de conciencia sin dolor»
- «Yo no soy lo que me sucedió. Yo soy lo que elegí ser»
- «Aquello a lo que te resistes, persiste»
- «La vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir»
- «El encuentro de dos personas es como el contacto de dos sustancias químicas: si hay alguna reacción, ambas se transforman»
- «Conozca todas las teorías. Domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana sea apenas otra alma humana»
- «Su visión se aclarará solamente cuando usted puede mirar en su propio corazón. Quien mira hacia afuera, sueña; quien mira hacia adentro, despierta»
- «El conocimiento no se basa en la verdad solamente sino también en el error»
- «Cuando el amor es la norma, no hay voluntad de poder, y donde el poder se impone, el amor falta»
- «Lo que niegas te somete; lo que aceptas te transforma»
- «El zapato que le ajusta a un hombre le aprieta a otro; no hay receta para la vida que funcione en todos los casos»
- «Si eres una persona con talento, no significa que ya hayas recibido algo. Quiere decir que puedes dar algo»
- «No podemos cambiar nada hasta que lo aceptamos. La condena no libera, ella oprime»
- «Todo depende de cómo vemos las cosas, y no de la forma en que son en sí mismas»
- «Los niños son educados por lo que hace el grande y no por lo que dice»
- «Todas las obras del hombre tienen su origen en la fantasía creadora. ¿Qué derecho tenemos entonces a la amortización de la imaginación?»
- «Podemos llegar a pensar que nos controlamos por completo. Sin embargo, un amigo puede fácilmente contarnos de nosotros algo de lo que no teníamos ni la menor idea»
- «El hombre sano no tortura a otros, por lo general es el torturado el que se convierte en torturador»
- «Mucho mejor tomar las cosas como vienen junto con paciencia y ecuanimidad»
- «El arte es una especie de innata unidad que se apodera de un ser humano y lo convierte en su instrumento»
- «Todos nacemos originales y morimos copias»
- «Cada uno de nosotros hay otro a quien no conocemos»
- «El péndulo de la mente se alterna entre el sentido y el sinsentido, no entre el bien y el mal»
- «En lo que nos es posible alcanzar, el único sentido de la existencia humana consiste en encender una luz en las tinieblas del mero ser»
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