Carl Jung y los psicólogos expertos coinciden: las personas que no hablan demasiado no son antisociales, sólo prefieren escuchar a los demás

Las conversaciones grupales son espacios donde la comunicación de una persona se desarrolla, pero algunas evitan hablar en las conversaciones grupales. Esto se refleja con silencios que se alargan en el tiempo o comentando cualquier cosa con una sonrisa. Un aspecto de la personalidad que se puede identificar con personas orgullosas que prefieren no relacionarse con los demás, aunque en realidad es todo lo contrario. Por ello, la psicología afirma que, aunque la naturaleza de cada persona sea diferente, las personas tranquilas reflexionan más antes de hablar.

La teoría del Carl Jung

La teoría de Carl Jung señala que existen las personas extrovertidas, pero al mismo tiempo también hay personas introvertidas a las que les gusta estar en paz, vivir en un ambiente tranquilo y disfrutar de los silencios. Por lo tanto, este pensamiento comparte que las personas que son más calladas poseen un mundo interior más rico, lleno de pensamientos, ideas y reflexiones.

El concepto del sobrepensamiento

El sobrepensamiento actúa como el hábito de analizar o preocuparse por un tema constantemente sin llegar a la solución. En el caso de las personas más reservadas, su mente cumple con los siguientes requisitos:

Observación profunda.

Miedo al error.

Procesamiento lento.

La psicología avisa que el sobrepensamiento se configura cuando las personas dan muchas vueltas a los acontecimientos del pasado creyendo que se podrían haber evitado. A su vez, imaginar escenarios futuros, intentar controlar lo que aún no ha pasado y pensar en todo lo que podría salir mal, desemboca en la preocupación anticipatoria.

La posible solución

La manera de evitar que el sobrepensamiento controle la vida de una persona es aplicando las siguientes estrategias:

Poner límites al tiempo de pensar. El fijar un límite de cinco minutos para pensar. Escribir las ideas. Reflejar los pensamientos de la mente en papel ayuda a ver las cosas con más claridad y a cerrar el bucle mental. Poner el foco en el presente. Es fundamental centrarse en lo que sucede en el presente y no en el pasado ni en el futuro.

Por lo tanto, las personas que no hablan demasiado porque escogen sobrepensar más las palabras en una conversación no significa que no presten atención a la misma, sino que su personalidad no es igual a la del resto.