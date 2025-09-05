La calle más larga de España mide 19 kilómetros y no está en Madrid

La calle más larga de España no está en Madrid, aunque quizás nos sorprenda y queramos visitarla, son nada más y nada menos que 19 kilómetros lo que mide. Recorrer esta calle a pie solo es una opción para aquellos expertos en maratones o en recorrer determinados circuitos en bicicleta o a corriendo. Es la forma de conocer un poco más una España que nos sorprende con lugares que son realmente espectaculares. Incluida una calle que es la más larga del país y casi de Europa, si tenemos en cuenta su recorrido.

No está en Madrid esta calle

Madrid es la capital de España, un lugar que visitan millones de personas cada año. Por lo que no es de extrañar que tenga las mejores calles para pasearse. Podemos ir de compras o disfrutar de la historia del corazón de nuestro país que nos permite descubrir una serie de lugares con alma.

Recorrer un lugar de varios kilómetros con la ayuda de un rincón de España que quizás no conocíamos. Más allá de una capital de visita obligatoria, podemos ver más allá de una de las zonas de nuestro país más concurridas. Especialmente en estos días, hemos visto como millones de personas se atrevían a visitar una zona de Madrid que representa ese eje comercial que debemos tener en cuenta.

Más allá de las tiendas, están los largos paseos que acaban siendo la opción más saludable que debemos aplicar también a nuestra economía. Ganar en salud es una realidad de la mano de estas calles, la primera no está en Madrid, pero no quedan muy lejos las largas calles de la capital de España.

Esta es la calle más larga de España

El ranking que nos ofrece los recorridos más largos de España para descubrir un lugar de esos que siempre triunfan. Un rincón que acabará siendo el elegido para empezar a caminar o visitar calles que arquitectónicamente han conseguido extenderse por todo el territorio. En esencia son calles que acabarán siendo un recorrido ideal que se alarga por las distintas ciudades españolas que aparecen en este listado.

La Gran Vía de La Manga en Murcia es una calle de varios kilómetros de distancia en concreto de 19 que serán los que se recorran en este lugar que es casi de ensueño. Separa el Mar Mediterráneo del Mar Menor en una calle que urbanísticamente ha seguido las directrices de aquellos que han tenido que ir avanzando en este recorrido especial.

La segunda vía más larga de España está en Barcelona y tiene ‘sólo’ 13 kilómetros de extensión. Es la Gran Via de les Corts Catalanes, un eje central de esta ciudad que acabará siendo la que marque una serie de elementos que seguro que nos invitarán a descubrir esta ciudad. Aquí hay grandes tiendas y alguna que otra sorpresa en el recorrido.

El tercer lugar sí que está en Madrid, la Calle de Alcalá, tiene 10 kilómetros de extensión y es quizás una de las más conocidas de este lugar de España. Con estas tres calles descubrimos lugares muy distintos, pero igual de bonitos en muchos aspectos. Podremos ir viendo llegar algunos aspectos claves, siguiendo la forma en la que han ido expandiendo estas zonas.

La necesidad de vivir cerca de la playa, pero también la idea de recorrer el centro de una ciudad que será la que nos invite a ver un poco más allá. Este ranking ha hecho que Murcia pase por delante de las dos ciudades más grandes del país, mostrando que la propia naturaleza compite directamente de con la modernidad.