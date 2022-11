Desde el confinamiento vivido hace ya más de dos años, ha habido un aumento en la cantidad de personas que trabajan desde casa, por no hablar de que también ha aumentado el número de personas que pasan más tiempo en sus hogares, de modo que los pijamas se han convertido en una prenda que se utiliza cada vez más horas. De hecho, te sorprenderá saber que muchas mujeres no se cambian el pijama durante 17 días, que según una encuesta del Daily Mail, es significativamente más que los hombres, que tienen un promedio de solo 13 días. Pero usar el mismo pijama tanto tiempo no es nada aconsejable y de hecho los expertos recomiendan llevarlo un número determinado de días que a continuación os desvelamos.

¿Cada cuánto hay que cambiarse el pijama?

Si eres de las personas que suele llevar el mismo pijama varios días seguidos e incluso semanas debes saber que te estás equivocando ya que según el Instituto Estadounidense de Limpieza, debemos lavarlos cada tres o cuatro días.

Llevar el mismo pijama más de cuatro días supone el riesgo de problemas de salud graves, como infecciones por estafilococos, irritaciones de la piel, higiene deficiente y mal olor corporal.

Según la Clínica Mayo , la bacteria estafilococo es sorprendentemente común y las infecciones afectan a unos 3 millones de estadounidenses cada año. La mayoría de nosotros tenemos estafilococos en la piel, lo cual es normal; sin embargo, cuando nos cambiamos de ropa y nos bañamos, se eliminan. Si estás en casa en pijama todo el día sin lavarte con regularidad, la bacteria estafilococo podría multiplicarse. Los síntomas pueden aparecer con forúnculos o ampollas que supuran e incluso pueden provocar náuseas y vómitos.

El problema no es sólo ese sino que, las bacterias pueden infiltrarse en nuestra piel a través de vellos encarnados, cortes y otras fallas en el sistema de defensa del cuerpo. Cuando no usamos pijamas frescos, las bacterias, las células muertas de la piel y el aceite pueden acumularse en nuestros pijamas, y estar presionados contra nuestra piel durante toda la noche aumenta las posibilidades de que estos infecten nuestros poros.

Cuando nuestros poros se obstruyen, podemos desarrollar infecciones, quistes, espinillas y otros tipos de problemas en la piel.

No cambiarse el pijama puede afectar a tu alergia

Sufrir de alergias puede requerir que cambie tus pijamas y sábanas con más frecuencia. Los pijamas sucios pueden acumular una cantidad significativa de polvo, por lo que tus pijamas necesitan lavados regulares. El asma, las alergias al polvo y otros problemas respiratorios suelen ser más difíciles de controlar por la noche porque estás acostado, lo que dificulta la respiración.

También es posible que deba limpiar más a menudo en casa. Los ácaros del polvo se acumulan en todas partes, y si no lavas tu ropa de dormir con frecuencia, esto puede exacerbar las alergias.

Problemas en el sistema inmunológico

Por último, exponer a tu cuerpo a una avalancha frecuente de bacterias y aceite puede poner provocar que tu organismo tenga que esforzarse para combatir las espinillas y los gérmenes. Queremos equipar a nuestro cuerpo con las herramientas que necesita para funcionar como debe, y forzarlo a limpiarse constantemente de células muertas de la piel y ropa sucia podría debilitar nuestro sistema inmune. Si te quedas en cama enfermo, tu pijama puede ser el culpable.

No olvidemos que el pijama si no nos lo cambiamos se verá sucio y además irá perdiendo su calidad, por no hablar que llegará un tiempo que olerá debido al uso continuado así que olvídate de llevar siempre el mismo pijama en casa y comienza a cambiártelo todas las semanas.