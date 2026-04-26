Byung Chul Han, filósofo chino: «Ahora la gente se explota a sí misma en el trabajo pensando que se está realizando en la vida»
Toma nota de la reflexión de este filósofo
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El famoso filósofo chino Byung Chul Han ha dado una serie de detalles que debemos conocer y que ponen a este trabajo que hacemos cada día como centro de un eje esencial. Lo que está pasando en estos días puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca, tocará saber qué es lo que nos descubre un importante filósofo chino que podría acabar de darnos una importante reflexión.
La vida parece que se va volviendo cada vez más complicada en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Nos esforzamos día tras día para conseguir una serie de objetivos que, sin duda alguna, tendremos que empezar a visualizar de una manera que quizás hasta ahora no sabíamos. Esta filosofía que dejamos a un lado puede acabar siendo lo que nos dará más de un cambio de tendencia esencial. Por lo que, quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos tener en mente. La gente se explota a sí misma con un objetivo en común, una realización de la vida que puede ir cambiando por momentos.
Este filósofo chino ha lanzado una importante frase
Uno de los más famosos filósofos chinos nos ha dado frases que se encuadran en la sociedad actual. Con la mirada puesta a una serie de detalles que, sin duda alguna, podremos empezar a ver llegar a toda velocidad. Este tipo de elementos pueden convertirse en la antesala de algo más.
Nos vamos a sumergir de lleno, con algunos detalles que nos invitan a reflexionar. En especial en una sociedad que es cada vez más y más competitiva. Por lo que, quizás hasta el momento no sabíamos lo que realmente puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno.
Los pensamientos pueden acabar convertirse en la que dará inicio a un giro importante de guion. En estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Sobre todo, en un momento en el que cada elemento puede ser esencial en unos días cargados de actividad.
El trabajo se lleva gran parte de nuestro trabajo y lo hace de tal manera que tendremos que empezar a pensar en él como la antesala de algo más. De un giro destacado que podría acabar siendo lo que nos dará estos días en los que realmente puede ser esencial.
Ahora la gente se explota a sí misma pensando que se está realizando
Encontrar un motivo para poder obtener aquello que realmente se necesita, empezar a prepararse para descubrir lo que puede pasar con una serie de trabajos que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Por lo que, quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración.
Este famoso filósofo nos ha dado algunas frases que debemos conocer y de la misma forma nos invitará a reflexionar:
- La sociedad de la transparencia es un infierno de lo igual.
- El narcisista es ciego a la hora de ver al otro.
- Ahora uno se explota a sí mismo figurándose que se está realizando; es la pérfida lógica del neoliberalismo que culmina en el síndrome del trabajador quemado.
- Ya no hay contra quien dirigir la revolución, no hay otros de donde provenga la represión.
- Sin la presencia del otro, la comunicación degenera en un intercambio de información: las relaciones se reemplazan por las conexiones, y así solo se enlaza con lo igual.
- La comunicación digital es solo vista, hemos perdido todos los sentidos; estamos en una fase debilitada de la comunicación, como nunca: la comunicación global y de los likes solo consiente a los que son más iguales a uno; ¡lo igual no duele!.
- Frente a la infinitud del tiempo, la breve vida humana es una nada.
- Transparencia y verdad no son idénticas.
- El imperativo de la transparencia hace sospechoso todo lo que no se somete a la visibilidad. En eso consiste su violencia.
- Los recientes desarrollos sociales y el cambio estructural de la vigilia están llevando a la sociedad humana más y más profundamente en el desierto.
- La preocupación por la buena vida, que también incluye la vida como miembro de la comunidad, está cediendo cada vez más a la simple preocupación por la supervivencia.
- No es imperativo solo pertenecer a uno mismo, sino que la presión para lograr eso causa una depresión exhaustiva.
- La sociedad del siglo XXI ya no es una sociedad disciplinaria, sino una sociedad de logros.
- Sus habitantes ya no son sujetos de obediencia, sino ‘sujetos de logro’. Son empresarios de sí mismos.
- En la sociedad expuesta, cada sujeto es su propio objeto de publicidad. Todo se mide en su valor de exposición.
- Los recientes desarrollos sociales y el cambio estructural de la vigilia están llevando a la sociedad humana más y más profundamente en el desierto.
- La depresión es la enfermedad de una sociedad que sufre de excesiva positividad. Refleja una humanidad librando una guerra sobre sí misma.
- El depresivo ha sido herido por la guerra interiorizada.
- La sociedad de la transparencia elimina todos los rituales y ceremonias, en cuanto que estos no pueden hacerse operacionales, porque son un impedimento para la aceleración de los ciclos de la información, la comunicación y la producción.