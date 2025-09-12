Las bañeras ya no se llevan: esta es la nueva tendencia en las casas más elegantes según los interioristas

Las casas del futuro tienden al fin de las bañeras. En Estados Unidos, ciertos estudios ya hablan por el fin de este elemento hasta la fecha imprescindible en los baños de todo el mundo. Ahora los nuevos hogares tienen duchas sin juntas por motivos de eficiencia energética, comodidad, accesibilidad y hasta modernidad. Consulta en este artículo lo que dicen desde Estados Unidos sobre el fin de las bañeras, que puede llegar antes de finalizar 2026.

Todos nos hemos criado alrededor de una bañera que probablemente en tu casa ya haya sido sustituida por un plato de ducha para mejorar la accesibilidad de los miembros de tu familia. Las bañeras han sido uno de los elementos imprescindibles en los baños de todas las casas del mundo y, probablemente, ocupen una parte importante en los recuerdos de muchas personas. Esos baños de niño con espuma a rebosar y distintos juguetes dentro de ella.

Bueno, pues esto parece que serán recuerdos del pasado porque las casas de ahora tienden a suprimir las bañeras que antes eran imprescindibles. El futuro tiende a las duchas sin juntas por motivo económico, comodidad, accesibilidad e incluso de modernidad. Eso sí, muchas bañeras, aunque no se utilicen para tomar un baño, han quedado en las casas como un elemento decorativo para darle un toque vintage a los domicilios.

Adiós a las bañeras en las casas

Por ello, en Estados Unidos, una publicación reciente de la página web especializada, HouseDigest, ha puesto el foco en la desaparición de las bañeras a corto plazo. «Las bañeras pasarán de moda en 2025: esta es la tendencia que domina el diseño de baño», reza el titular de la publicación viral en la que se ofrecen una serie de argumentos y se citan distintos estudios que apuntan a un fin próximo de las bañeras en las casas de todo el mundo.

Este artículo menciona de primeras el principio de la comodidad como principal argumento para sustituir a las bañeras por duchas. «Con el tiempo, la preocupación por el consumo de agua y el esfuerzo que requería limpiar las bañeras se convirtió en una molestia y menos en comodidad», informa este portal especializado que hace mención a un informe en tendencias de diseño elaborado por la Asociación Nacional de Cocina y Baño, que confirma que los propietarios están cambiando las bañeras por duchas a ras de suelo.

Esta página web también resalta que las duchas son prioritarias ahora porque son accesibles para las personas de todas las edades o en familias si algún miembro tiene alguna discapacidad. Incluso resaltan que es más fácil duchar a una mascota en una ducha de pie, que será más fácil de usar sin una barrera en forma de bañera. Este artículo también resalta el principio de las duchas como elemento decorativo, ya que se puede jugar con las manivelas con tonos dorados o negros, por ejemplo.

El futuro son las duchas sin juntas

El futuro son las duchas sin juntas. Un informe de la empresa ANGI, una web de servicios para el hogar, de 2024, ha confirmado, según esta página web, que los propietarios están dejando de lado las bañeras en lugar de las duchas sin juntas.

Uno de los motivos es que son mucho más saludables, ya que con ellas se pone fin a las tradicionales duchas de azulejos que podrían acumular suciedad e incluso hongos. Las piezas de mármol, losas de porcelana o piedra sintetizada son más cómodas a la hora de limpiar, lo que también ofrece una mayor comodidad. Según esta página web, la instalación es otra ventaja porque «las superficies sólidas, como una lámina grande de cualquier material, son diferentes a colocar un mosaico con cientos de pequeños azulejos».

«Por lo tanto, sustituir una bañera por una ducha grande sin juntas ofrece un diseño más accesible, una mayor eficiencia hídrica y, sin duda, una estética superior. Con las duchas sin juntas, los propietarios obtienen un espacio fácil de usar y limpiar, además de estar en sintonía con las preferencias de diseño contemporáneo. Este año, las duchas sin juntas dan paso a las duchas sin juntas, una excelente alternativa a la bañera que nunca pasará de moda, lo que demuestra que el futuro del diseño es abierto y eficiente», resumen desde Estados Unidos.