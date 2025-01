Una argentina viviendo en España dice ésto de la sanidad pública y la respuesta es firme

La sanidad pública ha entrado en debate en redes sociales, ante la opinión de una argentina viviendo en España. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que tenemos y lo que no. Uno de los pilares de la sociedad, empieza a cuestionarse, especialmente ante una serie de detalles, por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que está por llegar. La sanidad vista desde fuera tiene sus más y sus menos.

Las redes sociales abren un importante debate que puede acabar siendo lo que nos afecte de lleno. En unos días en los que la sanidad ocupa un papel principal haciendo una serie de elementos que puede acabar siendo lo que nos permita reaccionar. Tenemos por delante algunos detalles que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Nos empezamos a sentir afortunados después de lo que ha dicho esta argentina al llegar a nuestro país. La sanidad pública se ha convertido en toda una realidad en estos días que tenemos por delante. La respuesta en redes de lo que comenta esta mujer es firme.

Dice esto de la sanidad pública de España

España es uno de los pocos países que tiene sanidad pública universal. El sistema se basa en unos impuestos que hacen que las personas puedan ser atendidas por un médico sin pagar nada. El problema nace cuando hay más personas que requieren de este servicio y menos que pagan.

El país se ha convertido en un lugar que recibe cada vez más personas de fuera y crece de tal forma que necesita más y más medios. No es fácil gestionar una sanidad que puede acabar siendo lo que marque una diferencia importante en muchos sentidos, por lo que, habrá llegado el momento de conocer un poco más cómo se ve desde fuera.

En Argentina o en Estados Unidos, el lugar en el que antes ha estado, la sanidad supone un extra. Por lo que, esta mujer, no ha dudado en llegar a España con un seguro privado. De esta manera ha conseguido hacer un extra de buenas sensaciones, por lo que, debemos empezar a pensar en que puede ser una forma esencial.

El hecho de que tuviera seguro ha sido determinante para que pudieran atenderla, ya que no tiene que pagar ni un euro para que pueda recibir una visita médica adecuada.

La realidad es que esta joven ha llegado hace poco a España, no contribuye a un sistema, por lo que, sin estar empadronada o tener un trabajo o unos estudios en marcha aquí, la única forma de recibir asistencia es con un seguro médico.

De otra forma, tendría que pagar un extra de dinero que quizás no tiene. Pero cuidado, porque lo que ha descubierto esta argentina, puede acabar siendo lo que marque una diferencia importante. Es hora de apostar por algunos elementos que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta.

A la hora de viajar a otro país, es importante disponer de un seguro médico. Aquí en España, pese a tener una sanidad pública, determinadas pruebas pueden hacerse de una manera que quizás hasta ahora nunca hubiéramos pasado que podría acabar siendo clave.

Desde el blog de Mapfre nos explica lo que está a punto de pasar: «Antes de esta reforma, las personas provenientes de otros países que no disponían de la documentación correspondiente no podían acceder al sistema de salud público en España. De esta norma se exceptuaban las mujeres embarazadas, los menores y los casos de atención urgente de cualquier adulto. No obstante, muchas comunidades autónomas pusieron en marcha sus propios mecanismos para atender a las personas que no habían regularizado su situación en España. A través de la nueva normativa, el derecho a la asistencia sanitaria pública se desvincula de la cotización a la Seguridad Social. Esto significa que no es necesario ser titular de una tarjeta sanitaria o estar empadronado en un determinado lugar para beneficiarse de este servicio. Además de ampliar la cobertura para los extranjeros, las personas españolas que nunca hayan trabajado también se favorecen de esta iniciativa».

Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a tener un debate abierto sobre la sanidad, hasta hace unos años se asistía a todo el mundo, pero ahora, hay una vinculación con las cotizaciones. De otra forma, se debe de pagar con unos euros que ayudan a hacer que este sistema sea eficiente.

Al final, lo que necesitamos es empezar a ver algunos cambios que pueden acabar siendo los que marquen una diferencia importante. Es momento de apostar claramente por este tipo de seguros médicos que pueden servir para no tener que pagar o recibir asistencia antes.