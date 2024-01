Una argentina critica a un súper español y estalla la guerra en las redes sociales

La usuaria argentina de TikTok @milvalijas ha compartido una experiencia que vivió en un súper en España, donde al momento de pagar, abrió su mochila para mostrar su contenido al empleado de la caja. Según afirmó, esta acción es común en su país natal, pero no tanto en España: «Sabes en ese momento en el que estás en un supermercado en España, muestras la mochila y te miran como diciendo: ¿Qué haces, señora?».

«Yo le digo que no he robado nada, que si quiere verlo», explica en el vídeo, asegurando que le miraban raro por lo que estaba diciendo. Una experiencia que ha dividido a los usuarios en redes sociales, que han empezado a debatir en los comentarios de la publicación. «Yo soy española y si llevo mochila sí que les digo si quieren verla, el bolso no, pero la mochila sí», comenta uno. «Pero no es lo habitual, en Latinoamérica lo haces siempre porque las posibilidades de que roben son mayores», responde la joven argentina.

Asimismo, menciona que en las ciudades grandes es más común esta práctica, mientras que en los pueblos recibes miradas extrañas por hacerlo. Además, aclara que su video está orientado hacia el humor, respondiendo a varios comentarios que indican la existencia de taquillas para guardar las mochilas, como en Mercadona.

Las 5 cosas que no le gustan de España a un argentino

Sasha Crivelli, un argentino que reside en la provincia de Málaga y cuenta con más de 44.000 seguidores en TikTok, se ha hecho viral al hablar sobre las maravillas de la vida en España. Sin embargo, en esta ocasión, ha enumerado cinco aspectos que no le agradan del país. A pesar de su contenido habitualmente útil para aquellos considerando mudarse a España, este video proporciona una perspectiva crítica sobre ciertos aspectos del país desde su experiencia personal.

En primer lugar, destaca la ausencia de «maxi quioscos», un tipo de negocio común en Argentina donde se venden una variedad de productos como sándwiches de milanesa, preservativos, empanadas, snacks, bebidas alcohólicas, cigarrillos y medicamentos. Comenta que puede ser que no existan en su área específica, ya que Benalmádena no es una gran ciudad. En segundo lugar, expresa su descontento por la falta de tiendas abiertas después de la medianoche.

Señala que en España no hay tiendas abiertas hasta altas horas de la madrugada, recordando que en Argentina había maxi quioscos abiertos las 24 horas. En tercer lugar, menciona la limitación del transporte público, comentando que en lugares más grandes el servicio está más extendido. Critica que el tren finaliza a las 23:30 y el autobús a la 1 de la madrugada, lo que dificulta salir o tomar algo más tarde en la noche.

Otra de las cosas que no le agrada de España es el precio del helado, mencionando que a veces termina comprándolo en el supermercado. Expresa su deseo de disfrutar de helados de mejor calidad sin que resulten tan costosos. Por último, señala que la carne es considerablemente más cara que el cerdo o el pollo, mencionando que se sorprende por la notable diferencia de precios entre un churrasco y una pechuga de pollo.

En otro vídeo posterior, Sasha compartió sus cinco cosas favoritas de España. Le encanta ver que las sillas y mesas de las terrazas permanecen en la calle de un día para otro. También elogia el buen cuidado que reciben los perrose. Además, admira el respeto que se muestra hacia la libertad sexual de cada persona en el país. Asimismo, destaca que el salario rinde más y que hay al menos dos periodos de rebajas al año.