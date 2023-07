¿Amante de los perros? Piénsalo dos veces: los veterinarios no querrían tener estas dos razas en casa

Los veterinarios tienen muy claro que no querrían tener estas dos razas en casa, aunque te gusten estos animales, no son las más adecuadas. Todos los perros se merecen una casa y la oportunidad de disfrutar de sus dueños. Sean o no de raza, las protectoras están llenas de unos animales que son puro amor. Pero, hay algunas razas o tipos que necesitan más o menos atención. Dependiendo del tiempo que tengas descubrirás en estas razas, si pueden o no adaptarse a tus necesidades. Toma nota de qué dos razas no querrían los veterinarios.

@aletziaviveros Los bulldogs casi siempre necesitan mas de una cirugia en su vida, no pueden respirar, no pueden parir naturalmente, tienen muchas enfermedades congenitas, como estenosis pilorica, enfermedades en el corazon, sufren mucho de alergias, problemas en columna (dejan de caminar) y muchos problemas en los ojos, aparte donde vivimos nisiquiera pueden salir a pasear por miedo a un golpe de 🥵calor ♬ sonido original – Aletzia Viveros

@aletziaviveros es la cuenta viral de una veterinaria que ha explicado como profesional qué dos razas no tendría nunca. Es una opinión personal, todos los animales necesitan atenciones y cuidados estos dos, dependiendo de dónde estemos debemos asegurarles el máximo bienestar posible.

Los perros con mucho pelo en verano sufren muchísimo ante temperaturas muy altas. Es recomendable tenerlos en casa y disfrutar del aire acondicionado o realizarles un corte de pelo adecuado, para que no sufran en exceso los efectos del clima al que no están acostumbrados. Al igual que algunos no están cómodos ante una falta de espacio o actividad, hay perros que necesitan correr y pasear mucho para ser felices.

El calor es uno de los elementos que le lleva a descartar a una raza como los Husky, según dice: “»apenas pueden salir a pasear por miedo a un golpe de calor». Teniendo en cuenta que es una raza originaria de un lugar con mucho frío, en España las altas temperaturas los hacen pasarlo realmente mal en verano.

Esta veterinaria tampoco tendría una raza muy popular, el Bulldog. Son animales muy delicados, el motivo principal de esta negativa a incorporarlo a su familia es que: “los bulldogs casi siempre necesitan más de una cirugía en su vida”. Han sido tan modificados genéticamente a través de crías controladas que para que disfruten de una vida larga con el bienestar necesario, deberán pasar por el quirófano.

Todo propietario de estos animales debe tenerlo en cuenta antes de incorporarlos a su familia. Estas razas y cualquiera requieren de una cantidad de dinero y de unos cuidados imprescindibles, debemos dedicarles el tiempo y los recursos que cada uno necesite. Tener una mascota es una gran responsabilidad.