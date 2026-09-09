Albañiles coinciden: ésta es la mejor técnica para arreglar una pared húmeda sin sanear ni generar escombros

Cuando aparecen manchas oscuras, moho o la pintura en la parte baja de la pared empieza a desprenderse, puede ser un indicio de humedad ascendente. Esto se produce cuando el agua asciende por los materiales por capilaridad. La reacción más común para solucionar este problema es picar la parte de la pared dañada.

No obstante, existe un método para intervenir localmente, exento de originar abundantes cantidades de escombros o suciedad en general ni romper la totalidad de la mampostería. A la larga, este tipo de humedad puede acabar desprendiendo la pintura o deteriorando el revoque, por lo que es crucial actuar con rapidez.

En qué consiste esta práctica

Este método se aplica encima de la junta de asentamiento, en la parte inferior de la pared, y se sintetiza en estos pasos:

Hacer pequeños agujeros ligeramente inclinados, separados entre cinco y siete centímetros.

ligeramente inclinados, separados entre cinco y siete centímetros. Retirar el polvo que queda dentro de cada perforación.

que queda dentro de cada perforación. Introducir un producto impermeabilizante de forma regular.

de forma regular. El líquido se distribuye por el agujero y forma una barrera contra el agua.

por el agujero y forma una barrera contra el agua. Dejar que se seque , siguiendo las directrices del fabricante del compuesto.

, siguiendo las directrices del fabricante del compuesto. Tapar los huecos con argamasa.

De esta forma, la solución queda concentrada en la base, sin necesidad de demoler una parte considerable o la totalidad de la pared. Este tipo de problemas está a la orden del día en construcciones antiguas que no disponen de los mecanismos adecuados contra el paso del agua desde la superficie.

Aspectos a tener en cuenta antes de actuar

Es conveniente discernir que el inconveniente se trate de una humedad ascendente y no de una filtración por una cañería, cubierta, pared exterior o a causa de las lluvias antes de perforar, ya que el procedimiento es completamente distinto en ambos casos.

También se aconseja elegir un producto impermeabilizante compatible con el tipo de mampostería del que dispongamos (piedra, ladrillo macizo, bloque, etc.), ya que cada material responde de distintas maneras al tratamiento. Como es lógico, es recomendable seguir los consejos de un experto antes de comprar la solución para evitar males mayores en la pared.