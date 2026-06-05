Las 80 viviendas públicas del Gobierno comunista de Rivas se inundan de goteras al primer mes de su apertura

Las 80 viviendas protegidas que el Gobierno de Rivas entregó en abril apenas han tardado un mes en mostrar sus primeros desperfectos. Los inquilinos llevan días viendo cómo el agua se filtra a través de las lámparas del techo y cae por los rellanos de los bloques. El origen es siempre el mismo: una instalación de fontanería defectuosa ejecutada por la propia Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas.

El fallo no es puntual. Las filtraciones se repiten en varias viviendas de la promoción, lo que apunta a un problema generalizado en la instalación del agua y no a un desperfecto aislado. Aunque la aparición de goteras no es constante, el contraste entre el agua fría y caliente afecta a la llave de paso y provoca que se suelte una de las tuercas que sujeta esta llave, lo que ocasiona las filtraciones.

Los vecinos, que llevaban años esperando la oportunidad de acceder a uno de estos pisos, se preguntan ahora cómo es posible que unas viviendas recién construidas y financiadas con dinero público presenten estos defectos desde el primer mes.

La historia de esta promoción arrastra ya un largo historial de tropiezos. Aprobadas en 2019, las obras comenzaron en mayo de 2022 con una finalización prevista para diciembre de 2023, pero los retrasos se fueron acumulando. La empresa adjudicataria inicial abandonó las obras, lo que obligó a licitar el contrato de nuevo con un coste más elevado por el incremento en los precios de los materiales. Más de dos años de demora sobre el plazo original para unas viviendas que, a la postre, llegaron con defectos de construcción.

Para financiar los sobrecostes, la EMV solicitó un préstamo adicional de 1,9 millones de euros que se sumó a los 7,9 millones ya pedidos a Unicaja en 2022. En total, casi 10 millones de euros de dinero público para 83 viviendas que ahora presentan goteras al primer mes de uso.

Nada de esto impidió que el acto de entrega de llaves, celebrado el 11 de abril, se convirtiera en un escaparate político de primer orden. La alcaldesa Aída Castillejo lo presidió acompañada de la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, y del secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas. Fotos, discursos y titulares sobre el modelo de viviendas públicas de Rivas como alternativa al resto. Un mes después, el agua cae por las lámparas.

La promoción, ubicada en la avenida de Pilar Miró, consta de 10 pisos de un dormitorio y 73 de dos, con plaza de garaje y trastero, y tres de ellos reservados para personas con movilidad reducida. Las rentas oscilan entre los 400 y los 600 euros mensuales, una cifra que para muchos jóvenes ripenses supone un esfuerzo considerable. Pagar ese precio por una vivienda pública con goteras desde el primer mes es difícil de justificar.

La EMV dispone de un servicio de atención de incidencias, pero los afectados no reclaman formularios, sino soluciones inmediatas. La pregunta que el Gobierno de Castillejo no ha respondido aún es la misma que se hacen desde el partido Vecinos por Rivas Vaciamadrid: ¿cómo es posible que unas viviendas recién construidas, presentadas como un logro histórico, lleguen con una instalación de agua que no funciona?