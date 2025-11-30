Adiós a poner bolas en el árbol de Navidad: la nueva tendencia que para decorar tu casa que ya es viral

Las bolas del árbol de Navidad tienen los días contados, hay una nueva tendencia para decorar que debemos tener en cuenta y ya es viral. Por lo que, quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener en este momento, necesitamos innovar y buscar algunos detalles que serán claves en estos días que tenemos que apostar con algunos detalles que serán esenciales. El árbol se ha convertido en el centro de una decoración de Navidad que podemos ir cuidando poco a poco.

Son elementos que pueden convertirse en grandes aliados de unos cambios de tendencia que pueden ser claves. Es hora de saber cada uno de estos elementos que van de la mano y que con ellos acabaremos obteniendo un plus de buenas sensaciones. Ese punto focal, que acabará convirtiéndose en el mejor aliado de un extra de buenas sensaciones, acabará siendo el que nos marcará de cerca, con ciertos detalles que serán esenciales en estos días que tenemos por delante. Esta nueva tendencia le dará otra mirada muy diferente a un árbol de Navidad que nos dará ciertos detalles que serán esenciales.

Las bolas en el árbol de Navidad se despiden

El árbol de Navidad se ha convertido en una tendencia que cada vez han incorporado más casas. En una decoración de Navidad que ha ganado cada vez más y más elementos. Por lo que, quizás habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de decoración en esta época del año.

Habrá llegado el momento de buscar una nueva forma de decorar nuestra casa que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha o sabíamos por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio que puede ser esencial.

Esta tendencia que viene de lejos, de los países del norte anglosajones se ha ido instalando con la ayuda de las series de televisión y de las películas que nos han dado una imagen de lo más navideña. Con algunas novedades que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno.

Esta Navidad vamos a dejar a un lado las bolas de Navidad, para buscar una alternativa a esta decoración. Por lo que, hasta el momento, no sabíamos que podríamos tener un buen básico que nos golpeará de lleno.

La nueva tendencia para decorar la casa que ya es viral

Los expertos de Lumina nos ha dado algunos detalles que serán tendencia en 2026: «La tendencia natural sigue marcando pauta, pero en 2026 adopta una nueva dimensión: más profunda, envolvente y nostálgica. Si antes se privilegiaban los tonos claros y la frescura, ahora se busca crear espacios cálidos y acogedores con colores que abracen el alma. El verde olivo, musgo y militar, los rojos vino, los bronces envejecidos y los dorados cálidos serán los protagonistas. Los materiales reflejan esta intención: terciopelo suave, ramas secas de maderas oscuras y vidrio soplado con detalles artesanales aportan textura y autenticidad. Los árboles lucen frondosos pero sencillos, decorados con pocas piezas o incluso al natural, iluminados por abundantes luces que crean una atmósfera mágica. Reutilizar lo que ya tenemos en casa, como textiles, frascos o decoraciones pasadas, no solo suma un valor emocional, sino que aporta un encanto único que hace del hogar un refugio lleno de significado. Complementa esta colección con figuras de madera, ramas iluminadas y árboles preiluminados con muchas luces y textura».

Siguiendo con la misma explicación: «En 2026, la decoración navideña se llena de color, emociones y momentos compartidos. Esta tendencia se inspira en el dopamine decor, buscando provocar alegría a través de combinaciones vibrantes y acogedoras que despiertan la nostalgia y celebran el tiempo en familia. Los tonos protagonistas van desde rosas y verdes hasta azules intensos, aquas cálidos y dorados chispeantes. Esta mezcla transmite energía sin dejar de ser armoniosa. La clave está en evitar la monotonía, apostando por espacios dinámicos que inviten a disfrutar. Se destacan los statement pieces: adornos únicos, personajes entrañables o detalles oversized que roban miradas y cuentan historias. La idea no es saturar, sino jugar con el color para crear rincones que abracen y hagan sonreír. Más que una tendencia estética, Color y corazón celebra los lazos afectivos, los recuerdos felices y la magia de lo imperfecto. Una Navidad donde cada color tiene un motivo… y cada rincón, un recuerdo. A esta tendencia le van bien las series con figuras divertidas, muñecos de nieve grandes y guirnaldas iluminadas fuera de lo común».

Las luces se han convertido en el elemento que marcará este detalle que hará que un árbol brille de forma esencial. Por lo que, quizás habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial.