Adiós a las patatas fritas: la prohibición de Europa que va a enfadar a media España

Media España se va a enfadar con la prohibición de Europa que nos hará decir adiós a las patatas fritas tal y como las conocemos. Este aperitivo que nos ponen con la cerveza fresca o que decidimos disfrutar en casa siempre que podemos, tiene los días contados.

Sabemos que no son saludables, al menos no, las que van a prohibir, pero aun así la necesidad de disfrutarlas pasa por encima de las dietas o hasta de la salud. Europa se planta y hace enfadar a los amantes de estos sabores.

Las patatas fritas de bolsa tienen los días contados

Antes de que empieces a acumular en tu despensa cientos de bolsas de patatas, debes tener en cuenta que no todas son iguales. Esta forma de poder comer fritos a gran velocidad, solo después de los segundos que tardamos en abrir la bolsa tiene los días contados.

Hay varios tipos de patatas fritas. Siempre debemos ver los ingredientes, las mejores serán las que no lleven nada más que lo esencial. Es decir, necesario que comprobemos que estamos ante una bolsa de patatas fritas que ha sido hecha con patatas, aceite de oliva y sal.

Estos ingredientes básicos que han acabado siendo los que nos han golpeado de lleno en casa y que no son un riesgo. Es decir, como todos los fritos, no son sanos, pero eso no significa que de vez en cuando no debas comer un poco o no puedas. Las mejores patatas fritas son las que se hacen en casa.

Si te encanta el crujiente, siempre puedes ponerte manos a la obra con una receta natural. Evitarás la prohibición de Europa que se centra en un elemento que puede afectarnos de lleno. Las patatas fritas con sabores suponen un riesgo para la salud. Aquí sí que tenemos la llegada de una serie de químicos que debemos tener en cuenta.

Europa los elimina para proteger nuestra salud, ya que pueden ser perjudiciales. Siempre que se consuman en grandes cantidades y en exceso, algo que debemos tener en cuenta, antes que nada. Este tipo de patata son muy típicas, las de sabores ahumados como jamón o bacon.

En la composición no llevan nada de estos ingredientes, son, en esencia, una combinación que puede causar más de un problema de salud o no son seguras, de ahí su prohibición. Se eliminarán 8 aditivos que forman parte de su composición de forma progresiva en unos años.

Receta de patatas fritas saludables

Siempre te queda la opción de hacerlas en casa para que puedas eliminar de esta manera cualquier prohibición. Además de que ganarás en salud y podrás cocinarlas siempre que sean necesarias. Es cuestión de ponerse manos a la obra para redescubrir la salud de nuestras recetas.

Ingredientes:

1 kg de patatas

Maicena

Aceite

Sal

Cómo preparar las patatas fritas más saludables

Esta preparación de las patatas fritas tiene un secreto que solo los profesionales conocen, la maicena. Con esta harina se consigue que nos quede unas patatas mucho más crujiente y deliciosa, sin tanto aceite. Las patatas fritas quedan más crujientes con un toque de maicena

Nos ponemos manos a la obra con las patatas, las vamos a pelar y trocear, podemos hacer bastoncitos o darle la forma que más nos gusten.

Es importante que todos los trocitos tengan el mismo tamaño para poder cocinarlos a la vez, de esta manera nos quedará un resultado mucho más bonito.

Ponemos el aceite de freír a calentar, para que nos queden perfectas las patatas es importante que esté muy caliente.

No debemos tener prisa y siempre se usará un aceite de buena calidad. Si somos de aceite de oliva o de girasol cambiará un poco el sabor de las patatas.

El aceite de oliva es un poco más intenso para determinadas elaboraciones, es ideal, además de ser un producto nacional muy apreciado.

Salpimentamos las patatas a nuestro gusto. Les añadimos maicena, deben quedar bien rebozadas para conseguir ese resultado con el extra de crujiente y sin nada de grasa.

Freímos las patatas con el aceite caliente, bajamos un poco el fuego para que nos quede el interior cremoso que buscamos y el exterior bien crujiente.

Ponemos las patatas sobre papel absorbente antes de servirlas. Estas patatas tendrán una textura de lo más deseable.

Con un poco de kétchup o una buena dosis de mayonesa tendremos listo un bocado espectacular en un tiempo récord.

Atrévete a probarlas, si quieres cocinarlas sin aceite, la freidora de aire te ayudará a conseguir un resultado espectacular. Puedes poner unos trocitos de bacon o queso por encima, es la manera perfecta de disfrutar de este tipo de recetas en un tiempo récord y ganando en salud. Ya puedes cocinar las patatas fritas más saludables.