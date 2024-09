Adiós a los números ocultos: con este truco podrás descubrir quién te está llamando

¿Alguna vez te has encontrado con una llamada de un número oculto y te has preguntado quién podría estar al otro lado de la línea? La incertidumbre de responder a un número oculto puede ser frustrante y, a veces, incluso inquietante. No saber si se trata de una oferta comercial, una llamada importante o una posible estafa puede generar una gran preocupación. Sin embargo, la buena noticia es que hoy en día existen métodos y herramientas que te permiten desvelar el misterio detrás de esos números ocultos.

Gracias a la evolución de la tecnología y las aplicaciones móviles, ahora es posible identificar con mayor precisión quién te está llamando, incluso si el número es privado. Ya no es necesario quedarse con la duda o contestar una llamada sin saber quién está al otro lado. Conociendo algunos trucos y utilizando herramientas específicas, puedes obtener información valiosa sobre el origen de las llamadas y protegerte de posibles fraudes. A continuación, conoceremos diversas estrategias y aplicaciones que te ayudarán a descubrir quién se esconde tras esos números ocultos para tener un mayor control en tus comunicaciones telefónicas.

El truco definitivo para saber quién te llama

En la actualidad, recibir llamadas de números ocultos está a la orden del día, ya sea de empresas, o incluso de entidades como Hacienda. Lo primero y más importante es entender cuál es la diferencia entre números privados, ocultos y desconocidos puede ser considerable. Un número privado u oculto es aquel del cual no se puede obtener información sobre el remitente, mientras que un número desconocido es uno que no está en la agenda del móvil, pero cuyos dígitos son visibles.

Existen varias formas de identificar quién está detrás de una llamada de número oculto. En primer lugar, hay aplicaciones móviles diseñadas específicamente para esta tarea. TrueCaller, por ejemplo, identifica llamadas privadas y bloquea el spam. Hiya también ofrece funciones similares, permitiendo incluso bloquear llamadas indeseadas. Estas aplicaciones utilizan extensas bases de datos para descifrar los números ocultos.

Para quienes prefieren no utilizar aplicaciones, existen métodos alternativos, como copiar el número de la llamada desconocida en el navegador web y buscarlo para obtener más información. En cualquier caso, devolver una llamada a un número oculto puede ser complicado.

Si la llamada no está registrada en el historial de llamadas perdidas, se puede intentar contactar a la compañía telefónica para obtener un código específico que permita devolver la llamada. Sin embargo, estos códigos suelen estar asociados a tarifas adicionales y sólo funcionan para el último número que llamó.

Cuidado con las robollamadas

Las llamadas de spam se pueden convertir en una auténtica tortura, especialmente cuando provienen de operadoras que, a pesar de tu rechazo, siguen intentando contactar contigo. En ocasiones, al descolgar el teléfono, puedes encontrarte con un silencio incómodo antes de que la llamada se corte, una técnica conocida como robollamadas.

Las robollamadas no son ni un error ni una estafa, sino una estrategia de marketing utilizada por algunas operadoras comerciales en la actualidad. Consisten en un sistema automatizado, o bot, que realiza llamadas aleatorias para verificar qué números de teléfono están activos. Si el usuario responde, la llamada es transferida a un operador que intenta vender productos o servicios. Durante la llamada inicial, puedes experimentar un periodo de silencio, ya que el bot está esperando que un operador esté disponible para atenderte.

Aunque estas llamadas no afectan a tu factura ni constituyen phishing, pueden resultar muy molestas. Para evitar estos inconvenientes, se recomienda registrarse en la Lista Robinson, un servicio que bloquea llamadas publicitarias no deseadas. También puedes optar por bloquear números desconocidos o usar aplicaciones especializadas en la gestión de llamadas spam.

En España, ha surgido una variante de estas llamadas. En lugar del habitual silencio, el nuevo enfoque incluye un mensaje grabado que busca captar tu voz diciendo «sí». Estos mensajes suelen ser pregrabados con inteligencia artificial y pueden empezar con una presentación como «Hola, ¿me escucha? Mi nombre es Ana María Fernández». La intención es grabar tu respuesta para utilizarla en un posible contrato o suscripción no deseada.

Es fundamental estar alerta frente a posibles estafas telefónicas. Las estafas se han vuelto más sofisticadas, con fraudes que duplican su incidencia año tras año. Los estafadores a menudo se hacen pasar por empresas legítimas, como bancos, para obtener datos personales bajo engaño. En muchos casos, basta con una confirmación verbal como «sí”» para comprometer tu seguridad.

Para protegerte, evita responder afirmativamente a llamadas sospechosas y no proporciones información personal ni bancaria a desconocidos. Asimismo, si te enfrentas a una robollamada, bloquea el número y considera la opción de inscribirte en la Lista Robinson para reducir estas molestias.