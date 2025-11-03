Adiós a los grifos de siempre: su sustituto es mucho más práctico, estético y está arrasando en baños y cocinas

Durante décadas, los grifos cromados fueron un símbolo universal de los baños y cocinas modernos. Sin embargo, en los últimos años ha empezado a imponerse una nueva tendencia con fuerza: los grifos dorados, que están conquistando a interioristas, arquitectos y amantes del diseño por igual. Lo que antes se consideraba un detalle secundario, hoy se ha convertido en un elemento protagonista del diseño, y los nuevos grifos no sólo aportan estilo, sino también sostenibilidad e innovación.

Hasta hace relativamente poco, el grifo tenía un papel puramente funcional para abrir y cerrar el caudal del agua. Sin embargo, en los últimos años se ha convertido en un detalle decorativo capaz de definir y transformar por completo el carácter del baño y la cocina. En este contexto, los grifos dorados aportan calidez y sofisticación, elevando la decoración a otro nivel.

El sustituto de los grifos de siempre

Entre todos los tonos disponibles, el dorado se ha convertido en el gran protagonista. Ya no se percibe como sinónimo de ostentación, sino como un color cálido, luminoso y elegante que encaja con estilos tanto minimalistas como vintage. Los diseñadores lo describen como el «nuevo neutro», capaz de armonizar con maderas naturales, mármoles claros o paredes en tonos tierra. piedra natural, generando un contraste sofisticado.

«Un grifo dorado mate bien elegido no cansa, al contrario: envejece con estilo. Es el equivalente actual del clásico cromado, pero con un punto de personalidad y calidez que el metal tradicional no tiene», comentan los interioristas.

Y añaden: «además, la innovación tecnológica ha permitido crear acabados duraderos y resistentes al desgaste, algo que hace una década resultaba impensable.Los modelos actuales utilizan técnicas como el recubrimiento PVD (Physical Vapor Deposition), un proceso que deposita una fina capa metálica sobre la superficie, aumentando su resistencia a los arañazos, la corrosión y los productos de limpieza. Gracias a este avance, los grifos dorados mantienen su color intacto incluso tras años de uso».

En el baño: elegancia sin esfuerzo

En el baño, el contraste entre materiales naturales, como la cerámica, la madera y la piedra, y el brillo cálido del dorado genera una atmósfera de relajación y bienestar.

Uno de los estilos más buscados en la actualidad son los dorados cepillados, los cuales combinan a la perfección con lavabos de mármol o de color blanco. También hay quienes apuestan por griferías emportadas en negro mate, perfectas para baños y cocinas de estilo minimalista o industrial. Finalmente, los mezcladores monomando en tono cobre encajan muy bien en estancias industriales.

«Lo más importante es lograr equilibrio. Un grifo dorado luce más cuando el resto del baño es neutro y no compite en protagonismo», aconsejan los decoradores de interiores.

En la cocina: diseño funcional y personalidad

En la cocina, los grifos dorados están redefiniendo el concepto de elegancia funcional. Las cocinas modernas, que integran espacios de trabajo y convivencia, buscan elementos que aporten carácter sin sacrificar la comodidad.

Los nuevos modelos incorporan sistemas extraíbles, caños giratorios de 360º o duchas de dos posiciones, lo que facilita la limpieza de cazuelas y sartenes grandes. Al mismo tiempo, los acabados metálicos aportan un toque decorativo que dialoga con el mobiliario, las encimeras y los electrodomésticos.

Colores que marcan tendencia

Aunque el dorado lidera las preferencias, el mercado ofrece una paleta de acabados para todos los gustos:

Negro mate : elegante, moderno y perfecto para ambientes minimalistas.

: elegante, moderno y perfecto para ambientes minimalistas. Cobre rosado : delicado y contemporáneo, combina bien con tonos arena o gris claro.

: delicado y contemporáneo, combina bien con tonos arena o gris claro. Níquel cepillado: discreto y sofisticado, ideal para cocinas industriales.

El secreto está en combinar el tono del grifo con otros elementos del baño o la cocina. Esta coherencia cromática refuerza la sensación de diseño cuidado y coherente. Todo apunta a que los grifos dorados no son una simple moda pasajera, sino que han llegado para quedarse. Su éxito se debe a que unen funcionalidad, durabilidad y estética en un solo elemento. Así, es posible crear espacios coherentes, sofisticados y visualmente equilibrados sin necesidad de grandes reformas.

En palabras de los interioristas: «si algo define a esta tendencia es la atención al detalle. Los interioristas coinciden en que un baño o una cocina bien diseñados no necesitan recargar el espacio: basta un toque de color metálico para marcar la diferencia. El grifo dorado es el nuevo clásico contemporáneo».