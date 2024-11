Adiós al email de siempre: están a punto de eliminarlo y el cambio es inminente

El email ha sido una herramienta esencial para la comunicación digital desde su invención en los años 70. A lo largo de las décadas, ha evolucionado tanto en su funcionalidad como en la forma en que interactuamos con él. En el sistema operativo Windows, la aplicación Mail ha sido uno de los principales gestores de correos electrónicos, integrada junto con el calendario y la aplicación de contactos, ofreciendo una experiencia de comunicación y organización sincronizada. Sin embargo, en un cambio estratégico, Microsoft ha decidido dar el protagonismo a Outlook y poner fin a Mail, Calendario y Contactos en Windows.

Este anuncio, realizado por la compañía a través de un comunicado oficial, establece que las tres aplicaciones desaparecerán por completo el 31 de diciembre de 2024. A partir de 2025, no será posible enviar ni recibir correos electrónicos a través de Mail, lo que dejará la aplicación obsoleta. Microsoft señala que los correos locales, contactos y eventos del calendario almacenados en Mail, Calendario y Contactos se podrán exportar para evitar la pérdida de datos. Este cambio refleja un esfuerzo por consolidar las herramientas de productividad bajo un solo nombre, ofreciendo una experiencia unificada y centrada en Outlook.

Windows 11 eliminará el email en 2025

Uno de los movimientos más recientes y polémicos de Microsoft es la eliminación de dos aplicaciones clave: Mail y Calendario de Windows. Estas aplicaciones, aunque no eran las más avanzadas ni las más completas, resultaban muy útiles para los usuarios. Sin embargo, Microsoft ha decidido retirarlas a partir del 31 de diciembre de 2024, reemplazándolas por Outlook, una app que se presenta como la nueva solución para la gestión de correos electrónicos y calendarios.

Este cambio no ha sido bien recibido por muchos, ya que, aunque Outlook es gratuito, la nueva versión no está exenta de problemas. La falta de funciones que los usuarios consideraban básicas, como una bandeja de entrada unificada, ha sido una de las principales críticas. Además, la presencia de anuncios en la nueva aplicación de email, que no se pueden eliminar a menos que se pague por una suscripción a Microsoft 365, ha generado frustración entre quienes preferían la simplicidad de la antigua app de email, que no incluía anuncios.

Por otro lado, muchos usuarios también han expresado su malestar con la nueva aplicación de Outlook, ya que, en realidad, no es más que una versión web de Outlook convertida en una aplicación independiente, lo que ha afectado el rendimiento de la herramienta y ha causado confusión. A esto se suma el hecho de que Microsoft está comenzando a mostrar alertas informando a los usuarios de que la opción de volver a las aplicaciones anteriores será cada vez más difícil de encontrar y, finalmente, desaparecerá por completo en 2025.

La reacción de Microsoft a las críticas ha sido inesperada, sugiriendo que aquellos que no están satisfechos con la nueva app de Outlook consideren cambiarse a otra alternativa, como Gmail. Este tipo de respuesta, lejos de calmar a los usuarios, ha intensificado las críticas hacia la compañía. En definitiva, la decisión de eliminar las aplicaciones de Mail y Calendarop de Windows podría ser vista como un paso arriesgado para Microsoft, ya que podría alienar a una gran cantidad de usuarios que, hasta ahora, confiaban en estas herramientas.

Nueva función de búsqueda

Microsoft ha anunciado una mejora significativa en la búsqueda de archivos en Windows, aprovechando la Inteligencia Artificial para facilitar la localización de documentos, incluso si no recordamos su nombre exacto. Esta nueva función utiliza la unidad de procesamiento neuronal (NPU) de los dispositivos, tecnología que también es clave en Copilot, la IA de Microsoft, y está diseñada para ofrecer una experiencia de búsqueda más rápida y precisa.

La novedad fue presentada en el evento Microsoft Ignite 2024, donde la compañía reveló una serie de actualizaciones para mejorar su sistema operativo. Una de las mejoras más esperadas por los usuarios es la capacidad de realizar búsquedas semánticas.

Esto significa que, en lugar de tener que recordar el nombre exacto de un archivo, los usuarios podrán buscar documentos utilizando palabras o frases relacionadas con el contenido. Por ejemplo, si necesitamos encontrar un PDF sobre «tecnología» pero no recordamos su nombre, bastará con usar un término relacionado, y el sistema ofrecerá resultados relevantes.

Esta función de búsqueda semántica utilizará modelos de comprensión de lenguaje para interpretar la intención del usuario y mostrar archivos que sean conceptualmente similares, independientemente de que coincidan en las palabras exactas. Además, la búsqueda semántica no sólo se limitará al Explorador de Archivos, sino que también se integrará en la Configuración del sistema, lo que facilitará la localización de opciones y características del sistema operativo.

Sin embargo, esta función tendrá una limitación importante: estará disponible sólo en dispositivos con chip Snapdragon que cuenten con NPU. Esto significa que los usuarios con otros dispositivos no podrán aprovecharla hasta que Microsoft amplíe la compatibilidad, lo que se espera para 2025.