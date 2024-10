Adiós cotillas en WhatsApp: así puedes salir de un grupo sin que nadie se entere

Puedes salir de un grupo de WhatsApp sin que nadie se entere con un truco que puede cambiarte la vida por completo. En estos días en los que empezamos con los grupos de padres y madres en el colegio o de la clase de yoga del gimnasio o de los amigos del queso de tu pueblo, cualquier excusa sirve para invitarte a un grupo del que quizás no quieres ser miembro. Quizás de los más incómodos son de ex alumnos de algún curso, personas que hace décadas que no ves.

En esos casos, salir del grupo implica ser esa persona que no quiere formar parte de esta unión de personas que coincidieron en el tiempo o que forman parte de un colectivo. Algo que es totalmente lícito, es decir, podemos querer salir de forma ejemplar, con la cabeza alta y pensando que no tenemos nada que hacer aquí. Pero también debemos empezar a pensar en hacerlo con cierta discreción, no debemos ninguna explicación a nadie, pero toca intentar no ser grosero. Con este truco conseguirás lo que te propones en menos tiempo.

WhatsApp ya no será la pesadilla de los grupos perdidos

Ese mensaje que de repente aparece y nos incluye directamente en un grupo en el que no queremos estar. Podemos optar por silenciar el grupo y olvidar que formamos parte de él o, simplemente, afrontar el hecho que queremos salir de él y para hacerlo tocará ponerse serios con un truco esencial.

Hasta ahora, quizás esperábamos a que alguien abandonará el grupo para marcharnos, pero ahora lo podemos tener más fácil. Ya no tendremos que fugarnos detrás de ese valiente que se ha atrevido a hacer aquello que nosotros no queremos hacer, sino todo lo contrario.

Conseguiremos hacer posible lo imposible, escapar con honores y sólo ante los administradores del grupo. Algo que puede sacarnos de más de un apuro y puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos cambios que tenemos por delante y que será el que marque la diferencia.

Por lo que, con pequeños esfuerzos acabaremos obteniendo aquello que queremos, usar al máximo una aplicación que puede acabar siendo la que nos acompañe en unos días para los que quizás con pequeños gestos podemos acabar consiguiendo algo radicalmente distinto. Esta es la técnica que usan los expertos para salir de WhatsApp.

Así puedes salir de un grupo sin que nadie se entere

Abrir el WhatsApp web para poder ver el paso que vamos a llevar a bon puerto es fundamental. Nos ayudará a ver un poco mejor este truco que puede ayudarnos a no estar pendientes de ese grupo al que no queremos estar y que realmente no nos está aportando nada de nada.

Te recordamos el proceso de entrar a esta aplicación a través del ordenador, una manera más cómoda de comunicarte.

Para empezar, te aparecerá un código QR, que tendrás que escanear con tu móvil.

Después, desde tu teléfono, debes abrir la aplicación de WhatsApp y pulsar en los tres puntos verticales que se encuentran en la parte superior derecha de la pantalla y luego hacer clic en la opción WhatsApp Web.

Al pulsar sobre esa opción se abrirá la cámara de tu teléfono y tendrás que enfocar hacia el código QR que se muestra en la pantalla del PC. Para hacerlo correctamente tienes que centrar el código QR en el cuadrado que te aparecerá en la pantalla de tu móvil.

Automáticamente y en cuestión de pocos segundos, WhatsApp detectará todas las conversaciones y archivos que tienes en el teléfono y los mostrará en el monitor de tu PC.

Ahora que estás dentro, busca el grupo del que quieres salir. Simplemente debes ir a la información del mismo para poder acceder a la opción de salir del grupo. De esta manera, al mismo tiempo que te dice los miembros y los administradores, podrás acabar de una vez por todas con esta tortura de ver WhatsApp como una forma de recordar viejos tiempos.

En especial si cumples años, 30,40, 50 o 60, puedes tener la desagradable sorpresa de que te hayan incluido en este grupo en el que no quieres, ni debes estar. Verás como es especialmente sencillo salir de él. Con este truco que puede cambiarlo todo, podrás acabar de una vez por todas con cualquier problema de comunicación de este tipo.

Las redes sociales, pero también las aplicaciones de comunicación pueden dar lugar a este tipo de problemas que pueden solucionarse rápidamente con este tipo de detalles. Verás como los problemas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos. Se acabará la manera de ver llegar determinados elementos que serán los que marcarán la diferencia. Atrévete a acabar con este elemento verás que es más fácil de lo que parece.