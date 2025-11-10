Adiós a los azulejos feos de cocina: ya está aquí el revestimiento resistente y moderno que va a arrasar en España

El revestimiento resistente y moderno que va a arrasar en España nos hará decirles adiós a los azulejos feos de cocina. Estamos viviendo unos días en los que tenemos que empezar a pensar en una serie de cambios que pueden ser esenciales en estas próximas jornadas que tenemos por delante. Son días de cambiar de aires y quizás darle a nuestra cocina el aspecto que se merece. En estos días en los que necesitamos mezclar todo tipo de ingredientes deberemos empezar a pensar en estos cambios de tendencia que serán esenciales.

Es hora de aprovechar al máximo algunos elementos que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada. En casa podremos empezar de cero, darle valor a esa cocina que ahora parece sacada de una película de los años 90, con un revestimiento que lo cambiará todo. Si los muebles son de buena calidad, que en la mayoría de las cocinas antiguas lo son, con una encimera y revestimiento le vamos a dar una limpieza de cara a una cocina que ganará en valor. Si estás pensando en cómo deshacerte de los azulejos de cocina feos, toma nota de esta idea.

Los azulejos feos de la cocina se despiden para siempre de nuestra casa

Esos azulejos con motivos de alimentos, las uvas o los plátanos que en su día fueron tendencia, no tienen por qué seguir en una cocina del siglo XXI. Hay modas que deberían haber pasado a la historia, nada más empezar, en especial, en estos días en los que descubrimos lo mejor de unas piezas que pueden acabar siendo especialmente bienvenidas.

Los azulejos tienen su razón de ser. Ayudarnos a mantener una cocina más limpia en menos tiempo. En su día fueron una auténtica revolución que acabaría siendo una pequeña parte de una serie de elementos que serán los que nos marcarán de cerca con algunas novedades que pueden ser esenciales.

Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar generando más de una sorpresa inesperada. Por lo que, habrá llegado el momento de poner sobre la mesa determinadas situaciones que pueden ser los que nos afectarán de lleno.

Es hora de saber qué podemos conseguir con un cambio de azulejos que puede ser esencial, sobre todo cuando queremos sentirnos mucho mejor en una cocina que puede ser esencial que tengamos siempre preparada.

Este es el revestimiento resistente y moderno que va a arrasar en España

Vamos a conseguir un buen revestimiento resistente y moderno en estos días en los que necesitamos obtener un plus de buenas sensaciones, de la mano de un elemento que puede darnos lo que necesitamos y más. Este elemento esencial de la cocina nos costará muy poco dinero.

Los expertos de Neolith nos explican en primera persona las propiedades de este nuevo material que querremos incorporar hoy mismo en nuestra cocina: «la piedra sinterizada es un material compuesto por productos naturales como polvo de piedra, minerales o pigmentos. El proceso de sinterización emula la creación de rocas ígneas naturales, donde los minerales se funden y solidifican a altas temperaturas. En Neolith nos inspiramos en este proceso orgánico y producimos nuestros modelos mediante la aplicación de calor y presión extremos, rindiendo culto a la naturaleza en sus acabados y también en su elaboración. El resultado es una superficie ultra compactada que conquista por su belleza y por sus grandes prestaciones».

Siguiendo con la misma explicación: «Los revestimientos de piedra sinterizada presentan muchas ventajas frente a otro tipo de materiales. Garantizan la consistencia en el color y su alta resistencia y durabilidad a lo largo del tiempo. Se pueden aplicar incluso en espesores muy ligeros de 3 mm, pudiendo ser colocados también sobre otro alicatado, aligerando así el proceso de las obras en el hogar. En el pavimento se pueden aplicar en diversos formatos, desde los más grandes con la ventaja de minimizar las juntas visibles, hasta otros más pequeños como 60 x 120 cm o 60 x 60 cm».

Desde Marblesysistems nos dan algunos datos más que debemos tener en cuenta, las principales ventajas de este tipo de piedra que puede quedarnos de lujo en nuestra cocina. Además, de no ser caros, no será necesario retirar los anteriores azulejos para conseguir el acabado que deseamos: