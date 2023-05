Se acaba el tiempo: la fecha límite para apuntarte a los viajes del Imserso

Los viajes del Imserso son aquellos que organiza el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, organismo de carácter público dependiente del Ministerio de Servicios Sociales y Agenda 2030, y van dirigidos a la tercera edad. Viajes para los que sin embargo es necesario darse de alta y reservar, tal como se hace con cualquier otro viaje, de modo que ahora que comienza el plazo para apuntarnos, será bueno conocer cuál es la fecha límite para apuntarte a los viajes del Imserso y cuándo se van a realizar estos.

La fecha límite para apuntarte a los viajes del Imserso

Viajar con un viaje del Imserso supone poder beneficiarte de precios más económicos. Además los destinos son variados, tanto de costa como de interior, por lo que son muchas las personas jubiladas o de la tercera edad, que no dudan en apuntarse en cuanto sale la oferta y más este año que se ha ampliado además en 70.00 nuevas plazas y se ha aumentado el presupuesto.

De este modo, en el caso de que desees apuntarte a alguno de los viajes que organiza el Imserso, debes saber que la fecha límite para hacerlo se producirá el próximo lunes 15 de mayo, de modo que será bueno no perder el tiempo y apuntarte cuanto antes, no vaya a ser que se te pase la fecha. No obstante, los viajes se llevarán a cabo entre los meses de septiembre y diciembre.

Requisitos para apuntarse a los viajes del Imserso

Para apuntarse a los viajes del Imserso se deben cumplir estos requisitos:

Ser pensionista de jubilación del sistema de Seguridad Social español.

de jubilación del sistema de Seguridad Social español. Ser pensionista de viudedad con 55 o más años de edad del sistema de Seguridad Social español.

del sistema de Seguridad Social español. Ser pensionista por otros conceptos del sistema de Seguridad Social español o perceptor de prestaciones o subsidios de desempleo, con 60 años cumplidos o más años de edad.

por otros conceptos del sistema de Seguridad Social español o perceptor de prestaciones o subsidios de desempleo, con Ser asegurado o beneficiario del Sistema de la Seguridad Social español, con 65 años cumplidos o más años de edad.

Las personas que cumplen estos requisitos, pueden ir acompañados además de sus parejas o conyugues, o también de los hijos, en casos de que estos tengan una discapacidad igual o superior al 45%.

Cómo apuntarse al programa de viajes del Imserso

Para apuntarse a los viajes se debe hacer mediante la sede electrónica y rellenar el modelo de solicitud en línea para esta temporada.

También se puede descargar el modelo de solicitud y se puede remitir a los registros electrónicos y oficinas que aparecen en el artículo 7 de la Orden SCB/926/2018, de 10 de septiembre o lo podemos enviar también en un sobre franqueado a: Programa de Turismo del Imserso o, Apartado de Correos 10.140 28080 Madrid.

Una vez apuntados, será en el mes de junio o julio cuando se envía una carta de validación de los datos aportados y se informa del periodo en el que pueden comenzar a reservarse los viajes, que generalmente suele ser a partir de mediados o finales de septiembre.