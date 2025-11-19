6.000 pasajeros y 2.200 tripulantes: así por dentro es el crucero más grande del mundo

El crucero más grande del mundo lleva a 6.000 pasajeros que necesitan de 2.200 tripulantes para poder funcionar. Sin duda alguna estamos ante una pequeña ciudad flotante, más grande que algunos pueblos. Por lo que, no es de extrañar que tengamos que empezar a pensar en algunos cambios que pueden ser claves en estos días que tenemos por delante. Saber cómo funciona este tipo de viajes puede ser esencial en estos días, teniendo en cuenta que conseguiremos saber cómo se organiza y funciona un punto totalmente funcional.

Este tipo de viajes nos hacen darnos cuenta de la suerte que tenemos al visualizar algunos cambios importantes en estas jornadas en las que quizás nos llame la atención viajar en barco. Una experiencia que, sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un viaje de los que nos sumergirá en lo mejor de este tipo de desplazamiento que puede cambiarlo todo. Un viaje en barco puede ser la manera más cómoda de descubrir el mundo, en especial si lo que queremos es ver un poco más allá, de la mano de este viaje que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante.

2.200 tripulantes para 6.000 pasajeros

Hoy en día tenemos la posibilidad de viajar por el mundo en un barco que puede darnos mucho más de lo que nos imaginaríamos. Es la forma de moverse por el mundo de tal forma que quizás hasta ahora no habíamos tenido en consideración.

Viajar en barco es de lo más práctico, no hay que ir de un lado a otro con la maleta, sólo necesitamos empezar a tener en consideración esos cruceros que nos inundan de buenas sensaciones. Sin duda alguna, habrá llegado ese día en el que vamos a sumergirnos de lleno en este crucero que tiene más de una sorpresa inesperada.

Una de las más destacadas son las dimensiones del barco y las personas que hacen que todo funcione. Desde la tripulación que maneja el barco a los cientos de personas que mantienen las instalaciones o dan de comer a unos pasajeros que son más que los habitantes de casi cualquier pueblo de España, todos juntos.

Miles de viajeros inician el mismo trayecto a la vez en un desplazamiento que nos hace quedarnos con la boca abierta al descubrir el crucero más grande del mundo y sus dimensiones.

Así es por dentro el crucero más grande del mundo

El crucero más grande del mundo tiene nombre propio y unas características que nos costará de tener en cuenta. En especial cuando descubrimos la magnitud de un barco de esos que difícilmente se va a dejar ver de otro modo muy diferente.

Tal y como se presenta este barco en la web de la compañía que lo maneja: «Prepárate para una maravilla de la ingeniería y la imaginación hecha barco: el Symphony of the Seas® es todo eso y más. Todas tus atracciones favoritas a bordo, lo que incluye la prueba de valentía de diez pisos de altura, Ultimate Abyss℠ y los dos simuladores de surf FlowRider®*, además de las novedades, como las revolucionarias pistolas láser que brillan en la oscuridad. Y las atracciones que desafían la cubierta no son lo único que puedes esperar cuando navegas a bordo de este crucero de la clase Oasis. El Symphony of the Seas® también está repleto de formas deliciosas de tentar a tu paladar, como Playmakers℠ Sports Bar & Arcade, y de nuevas formas de alojarte, como el Ultimate Family Suite. ¡A disfrutar de la aventura!».

Siguiendo con la explicación: «El crucero cuenta con un concepto distintivo de siete vecindarios, que incluye restaurantes imaginativos y sofisticados, camareros robot Bionic Bar, el icónico frente al mar AquaTheater, los toboganes de agua Perfect Storm y el tobogán Ultimate Abyss en el mar. Symphony of the Seas tiene 362 m de largo, 70 m de alto y 66 m de ancho, con un tonelaje bruto registrado de 228.081 toneladas. El buque puede albergar a 6.680 pasajeros en 2.750 cabinas, que están disponibles en diferentes configuraciones. Los pasajeros son atendidos por 2.200 miembros de la tripulación internacional».

La diversión está asegurada en un pequeño espacio que es casi como una ciudad sobre el mar: «El crucero cuenta con nuevos conceptos de comida y bebida con más de 20 restaurantes especializados y de cortesía en sus siete áreas. También alberga Hooked Seafood, que es el primer restaurante de mariscos al estilo de Nueva Inglaterra de Royal Caribbean.

El restaurante Solarium sirve almuerzos y cenas, mientras que el restaurante El Loco Fresh ofrece cocina mexicana.

El restaurante al aire libre ubicado en la zona deportiva puede acomodar a más de 100 huéspedes. También cuenta con una tienda de dulces y helados llamada Sugar Beach Los restaurantes exclusivos de Royal Caribbean a bordo del barco incluyen Chops Grille, Izumi Hibachi and Sushi, Jame’s Italian, Wonderland Imaginative Cuisine, 150 Central Park y Park Café». Este barco te espera para disfrutar de una escapada por el caribe.