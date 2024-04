Los 5 destinos más recomendados en España para viajar con perros

Nuestra mascota se ha convertido en la que quizás acabe eligiendo los mejores destinos para viajar por España en caso de hacerlo con perros. Cada vez más debemos adaptarnos a nuestro estilo de vida y miembros de la familia, las mascotas son parte de ella.

A la hora de viajar con perros, debemos tener en cuenta que ellos necesitan un alojamiento especial. Quizás nos harán pagar un plus y eso quiere decir que acabará siendo determinante a la hora de decidir el lugar en el que descubrir nuestras vacaciones de ensueño.

Viajar con perros por España

España es un buen lugar por donde viajar con perros, solo necesitas descubrir una serie de elementos que pueden llegar a marcar la diferencia. Hoy en día el factor de poder alojarse con la mascota acaba siendo crucial para poder reservar el viaje que necesitamos en estos días.

Los perros necesitan acción. Si hay algo que nos piden siempre es salir a caminar, por lo que, debe ser un sitio de vacaciones en el que puedan disfrutar de esa naturaleza que quizás no ven con demasiada frecuencia. Nuestras mascotas deben moverse en la medida de lo posible y nosotros también, siendo este paisaje un factor clave.

Los hoteles deben estar preparados para recibir a nuestros perros. Bien sea a través de un plus o de una libre circulación por el recinto. Debemos asegurarnos de ello antes de que sea tarde o de lo contrario, no podremos disfrutar del viaje soñado que estamos pensando.

El calor o el frío no son buenos. Aunque quizás lo peor sea el calor, intenta buscar lugares en los que el calor no sea un problema. Dependiendo de la raza del perro puede sufrir las consecuencias de unas temperaturas tan elevadas que hará casi imposible que los perros disfruten de esta escapada.

Toda la familia debe pasárselo bien. La idea de viajar con nuestra mascota y no dejarla al cuidado de familiares es que ella también pueda pasárselo bien. De lo contrario esa inversión de dinero no servirá de nada, no solo es salir de casa, sino también encontrar un entorno ideal para ellos.

Te proponemos estos 5 viajes que pueden llegar a ser los que marquen un antes y un después de la mano de una serie de lugares que, seguro que podréis disfrutar toda la familia, perros incluidos.

Los destinos más recomendados en España para viajar con perros

El País Vasco es una buena opción para perros activos, podrás correr por la zona costera, descubriendo rincones que seguro que le encantarán. Habrá llegado el momento de apostar claramente por una zona de nuestro país que tiene mucho encanto y que debes descubrir junto a toda la familia, incluido tu perro que seguro que lo disfrutará.

Barcelona es una ciudad donde hay más establecimientos turísticos en los que se permiten perros. Tiene muchas zonas verdes, por lo que podrás impregnarte de la cultura de los principales edificios de este lugar, sin renunciar a hacerlo con tu querida mascota. A destacar el hotel Catalonia Par Güell muy cercano a este emblemático lugar.

Valencia permite obtener a tu mascota el título para viajar en transporte público por esta ciudad. Sin duda alguna un rincón muy especial en el que podrás perderte y ver un poco más allá de lo que quizás hubieras descubierto. Sabiendo que el transporte público con tu mascota es posible, podrás ahorrar una buena cantidad de dinero. Además de ver un poco más de esta ciudad sin necesidad de coger o de tener el coche en casa listo para la acción. Además, tiene mar, por lo que la playa es algo imprescindible para nuestros perros y quizás nosotros mismos.

El Bierzo en Ponferrada está considera una de las ciudades más pet-friendly de nuestro país. Podrá entrar en muchos establecimientos nuestra mascota. Además de estar preparada para realizar una serie de rutas esenciales en medio de la naturaleza con nuestro perro. Tienes muchas opciones de ocio que quizás nunca hubieras tenido en mente, hasta llegar a esta ciudad.

La Coruña también es una ciudad preparada para visitarla junto a tu mascota, algo que quizás te permita descubrir un paisaje, pero también una historia que hay que ver en primera persona de la mano de este enclave de Galicia. Siempre que haya naturaleza y una temperatura moderada en verano, es una buena opción para descubrir con nuestra mascota.

Estos son alguno de los destinos para descubrir este 2024. Comprueba antes que entra en tu presupuesto y que la ruta que quieres hacer es apta para tu mascota. No todos los perros estarán contentos caminando varios kilómetros o les gusta el agua. Para disfrutar toda la familia es mejor adaptar el viaje a las necesidades de cada uno, estas son solo algunas ideas.