Los 3 poemas para el Día del Padre con los que más emocionarás

El próximo 19 de marzo de 2023 se celebra el Día del Padre, que coincide con el Día de San José. Una fiesta muy importante cuyo origen data de principios del siglo XX en Estados Unidos de la mano de Sonora Smart Dodd, quien quiso agradecer públicamente a su padre que les hubiera criado a ella y a sus hermanos sin ninguna ayuda. Si quieres demostrarle a tu padre todo el amor y el cariño que sientes hacia él, a continuación hemos seleccionado los mejores poemas para el Día del Padre.

Día del Padre

En este día del padre

yo te quiero regalar

este bonito poema

que te voy a recitar.

Cuando juego con mi padre

siempre le quiero ganar,

aunque con el rabillo del ojo

yo le trato de imitar.

Cuando yo sea grande

quiero ser como papá

fuerte y valiente si hace falta

dulce y cariñoso de verdad.

Aunque sabes que te quiero

hoy te lo voy a decir

con estos bonitos versos

que me aprendí para ti.

Paco Mozos Valero

Poema para dedicar

Muchas felicidades a ti, mi papá

Que este sea un día feliz para ti,

que bien te lo mereces.

Que descanses después de estar tantos años

viviendo más para mí, que para ti mismo.

Que dejes de preocuparte y de sufrir por mi vida,

que ahora es a mí a quien le toca devolverte lo que me has dado

Que te sientas satisfecho y realizado al saber que gracias a ti

hoy soy muy feliz.

Poema de agradecimiento

«Papá es un ser especial,

me cubre con su cariño,

me entrega su energía,

su fuerza y su corazón.

Tiene buenas cualidades,

hombre sincero y leal,

un padre de principios,

tierno, dulce y sin maldad.

Cuando llega de trabajar,

agotado y muy cansado,

nos besa y nos abraza,

gozoso de llegar al hogar.

Tu presencia me conforta,

a tu lado me has de encontrar,

hasta que Dios diga basta,

y te quiera con él lleva».

Della Arjona

Estos son los mejores poemas para el Día del Padre. Si quieres sorprender al tuyo con un regalo de lo más especial, puedes escribir uno de ellos con tu puño y letra y entregárselo. ¡Seguro que le hace mucha ilusión recibir un regalo así de tu parte!

Por último, cabe señalar que el Día del Padre no se celebra en la misma fecha en todo el mundo. En la mayoría de países de América tiene lugar el tercer domingo del mes de junio.