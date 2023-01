3 errores que cometes con tu cafetera italiana y te la puedes cargar sin saberlo

Entre los diferentes modelos de cafeteras que existen, la italiana es una de las más populares a nivel global. Su origen se remonta al año 1933, y desde entonces es un clásico que nunca ha pasado de moda. Muy apreciada por su facilidad de uso y sencillez, es la más económica y versátil y permite preparar varias tazas de café en un par de minutos.

Ahora bien, hay algunos errores que podrías estar cometiendo con tu cafetera italiana y estar reduciendo su vida útil sin saberlo. El usuario de TikTok @sanjorge_cafedelbueno explica cuáles son estos errores:

Poner el café mientras se calienta el agua : nunca debes calentar el agua con el café puesto porque esto va a liberar muchos vapores calientes que van a quemar el café.

: nunca debes calentar el agua con el café puesto porque esto va a liberar muchos vapores calientes que van a quemar el café. Poner el fuego muy suave o muy fuerte : si lo pones muy suave, el café estará mucho tiempo en contacto con el calor y se va a quemar, y si lo pones muy fuerte, el café saldrá muy rápidamente, no se infusionará como es debido y quedará aguado.

: si lo pones muy suave, el café estará mucho tiempo en contacto con el calor y se va a quemar, y si lo pones muy fuerte, el café saldrá muy rápidamente, no se infusionará como es debido y quedará aguado. Cuando ya ha subido el café arriba, dejarlo mucho tiempo en la cafetera: esto alarga el tiempo de contacto del metal caliente con el café, y la bebida se va a quemar.

Los mejores trucos para usar la cafetera italiana

Si quieres disfrutar de un café con un sabor delicioso preparado en tu cafetera italiana, hay algunos consejo qe debes poner en práctico. El primero ha referencia a la temperatura del agua. Lo ideal es ponerla ya caliente en el depósito, para que la cafetera esté menos tiempo al fuego, y el café no se queme. Sencillo, ¿verdad?

Recuerda que el nivel del agua en el depósito tiene que estar siempre por debajo de la válvula de seguridad. En cuanto a la molienda, debe ser media, ni muy gruesa ni muy fina. A esto hay que sumar la importancia de que, cuando dispongas el café en el embudo, no presiones. Así conseguirás que el agua pase más libremente, e infusione el café correctamente.

Por supuesto, tienes que asegurarte de cerrar bien la cafetera, con cuidado de no quemarte con el agua ya caliente que has puesto en el depósito. Una vez la cafetera italiana empiece a borbotear, cierra la tapa y apaga el fuego. Con el fuego residual seguirá saliendo café, y este no se quemará.

Y, por úlimo, en lo relativo a la limpieza, una vez la cafetera esté fría, retira la goma del filtro y limpia los restos de café con una esponja suave, jabón y agua caliente. Déjala sobre papel de cocina absorbente hasta que se seque por completo.