¿Por qué el melocotón tiene pelusa en la piel?

El melocotón es una fruta que proviene de China, siendo muy valorada por el aromático sabor que tiene, el cual podemos disfrutar gracias a su jugosa carne amarilla o en algunos casos, blanca. Vamos a conocer más sobre esta fruta y las razones de que tenga su piel aterciopelada, toda una singularidad.

Conociendo más…

Buena parte de las vitaminas que contiene, puesto que están ubicadas en su piel con la textura de terciopelo, por lo que no es recomendable que se pele cuando se come, aunque a muchos no les gusta la idea de ingerir dicha parte de la fruta, también debemos saber que su presencia en una forma de lo más eficaz de protección.

Pese a que no se conoce exactamente para que vale esta piel tan delicada, se piensa que actúa a fin de salvaguardar a los melocotones del exceso de agua y así evitar su descomposición antes de tiempo.

Existe otra versión que nos indica que la función es la de evitar que se puedan instalar algunos insectos, caso del gorgojo de la ciruela e impedir que puedan depositar sus huevos.

En caso de que te incomode el comer esta capa peluda que tienen los melocotones, a fin de optar por las nectarinas, la cual no tiene pelusa, o bien, retirarla con la ayuda de un cepillo o un cuchillo húmedo.

El Fruto

El melocotón es de los frutos de mayor importancia, en producción y también al formar parte del grupo de frutas de mayor producción en todo el planeta: plátanos, cítricos, etc.

Se le llama botánicamente drupa, siendo de gran tamaño, redondo, rodeado de una piel fina velloso y que es fácil de pelar. La carne como decíamos al principio, suele tener un color que va del amarillo al blanco, siendo dulce, jugosa y desprende un aroma de lo más agradable. la presencia de huesos partidos depende de la variedad.

Unos frutos de verano

Los melocotones son frutos que son típicamente veraniegos, donde se concentra la disponibilidad de estos, entre los meses que van de mayo a septiembre. Eso sí, se puede disponer de este jugosos fruto, fuera de la época estival del Hemisferio Norte gracias a países que lo producen, caso de China, Italia, Grecia, Israel, Sudáfrica y España.

El melocotón es un fruto de lo más versátil que se puede utilizar para guarnecer mermeladas, carnes, compotas, etc. Hay dos grupos dependiendo del tipo de fruto: de carne blanda, con pulpa sin adherencia a hueso y destino en fresco, y de carne dura con la pulpa fuertemente adherida que se destinará tanto para uso en fresco como industrial.