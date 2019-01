¿Por qué cuando cae nieve hace menos frío?

Conoceremos más sobre la nieve y la forma en la que aparece, lo que supone que tenga que hacer más frío.

Podemos decir que es un hecho el que cuando aparece la nieve hace menos frío. Esto nos hace preguntarnos ¿Cómo puede pasar que si en la superficie, en el suelo, hace más de cero grados centígrados llegue a nevar de la misma manera si el agua pasa a congelarse por debajo de esa temperatura? vamos a explicarte este proceso meteorológico.

Sin duda alguna, estamos en una buena época para hablar de la nieve, pero esta clase de precipitación llega a esconder más secretos de los que conocemos. Entre ellos no debemos olvidar que cuando los copos caen, la temperatura no es tan fría como esperamos, de hecho, para que nieve, debe hacer frío, pero no excesivamente.

Lo primero, ¿cuándo nieva?

Las nevadas ocurren en la capa de la atmósfera que se llama troposfera (la que llega a alcanzar los 10.000 metros de altitud). Una capa en la que vivimos y que es la que contiene mayor cantidad de vapor de agua, caracterizándose porque en ella la temperatura llega a disminuir con a altura. Para que sucedan las nevadas, debe suceder un proceso de condensación y que tengamos frío.

Para que pueda haber nieve, las temperaturas tienen que ser bajas para que el vapor de agua llegue a condensarse y cristalicen copos de nieve.

En las zonas de montaña es muy común que esto suceda, puesto que cuando estamos a gran altura el aire tiene menos temperatura. Para que se vea nieve en las ciudades es más complicado en nuestro país, puesto que las temperaturas tienen que ser bajas, de tal manera que el vapor de agua contenido pase a condensarse y cristalicen los copos de nieve.

El tiempo está loco: meteorología extrema

Debe nevar alrededor de la temperatura de congelación (0ºC) en superficie tanto un par de grados por encima como por debajo y más bajas en capas superiores de manera que el copo se mantenga sin deshacerse en su recorrido hasta la superficie.

Frío, pero con una humedad apropiada

En contra de lo que muchos piensan, mucho frío no implica grandes nevadas. Todo va a depender del origen de ese aire y su evolución hasta llegar a la zona afectada. En definitiva, depende de la humedad asociada a la masa de aire fría.

Por lo general en España las intrusiones de aire continental son muy frías y originan olas de frío intensas. El caso es que al recorrer zonas continentales no adquieren humedad, por lo que el aire es tan seco que el vapor de agua que contiene no provoca nevadas. Cuando el aire es muy frío, la capacidad de mantener el vapor de agua en su interior baja.