¿Qué fue ‘la matanza de los inocentes’?

La “matanza de los inocentes” a parte de ser actualmente sinónimo de las clásicas inocentadas del 28 de diciembre, es un oscuro episodio del Nuevo Testamento que cada Navidad lo conmemora la Iglesia Católica, que considera a esos niños como los primeros mártires que fueron asesinados por la causa de Cristo. Vamos a conocer más sobre este famoso hecho en el que se mezcla religión e historia.

Conociendo más sobre la “matanza de los inocentes”

Aunque es posible hablar de este suceso como un dato especialmente revelador sobre el nacimiento de Jesús, el cual Mateo ubicó en la época del rey Herodes I el Grande a efectos históricos, es el único argumento en los textos canónicos que puede corroborar esta matanza infantil.

De la crueldad que era Herodes, si que existieron crónicas de los cronistas de la época, caso de Flavio Josefo, en su obra “Antigüedades Judías”, donde narraba la vida de este rey, que además de proceder a ejecutar a toda una familia rival, no contento con eso, lo que hizo fue asesinar a parte de la suya, a su suegro y a dos cuñados, a Marianne, una de sus diez mujeres y también a sus propios hijos Alejandro y Aristóbulo, así como cinco días antes de morir, a su hijo Antipatro.

Lo que si es curioso es que este historiador no hablase en su libro otro capítulo tan sanguinario en la vida de Herodes I, como es el sacrificio de bebés inocentes. Si se hubiesen producido estos hechos en Belén, una aldea que se encontraba aislada entre montañas, es posible que no hubiera alarmado tanto como para pasar a los anales de la historia, por lo que pudo se ese el motivo por el cual Josefo no la incluyera en sus publicaciones.

Sea como fuere, cada 28 de diciembre vuelve a cobrar vida este relato que se cuenta bíblico que habla de la orden que dio el Rey Herodes de sacrificar a todos los niños menores de dos años de la aldea de Belén al saber que era engañado por los sabios de Oriente, los cuales le habían prometido indicar el sitio exacto del nacimiento de Jesús.

¿ Cuántos niños pudieron ser sacrificados?

En caso de que fuera cierto, la tradición varía sobre el número de muertos de la matanza. La más seria habla de una veintena, pues Belén por aquel entonces tendría unos mil habitantes. La liturgia bizantina de la Iglesia Ortodoxa habla de 14.000. Ciertos santorales de la Iglesia Siria antigua hablan de 64.000.