Hace casi dos años, la Cadena Cope y concretamente el programa deportivo Tiempo de Juego se vio envuelto en un escándalo que dio mucho que hablar. El periodista Willy Valadés estafó a Manolo Lama, Paco González y otros compañeros del equipo y ahora un juzgado de Madrid ha decidido procesarle por inventarse un cáncer y conseguir que sus compañeros de trabajo le donaran hasta 450.000 euros para un tratamiento que no necesitaba, de ahí que se acuse de un delito de estafa agravada.

Tras muchas idas y venidas en el caso, Willy ha declarado ante el juez y por primera vez se ha pronunciado sobre lo sucedido, confesando que se inventó que tenía un tumor, pese a que siempre lo había negado. «Me inventé una enfermedad que no tenía», dice en declaraciones recogidas por el programa Y ahora Sonsoles. «Yo me creí la enfermedad tal cual porque ya estaba tan agobiado que tenía dolores de cabeza, de espalda, no dormía… me miré en internet por los síntomas que tenía y dije, tengo un tumor», añadió. Además, aseguró que desde el año 2021 ha sido «víctima de una extorsión», siendo ese el motivo por el que estafó a sus compañeros, según su versión.

Su confesión abre paso a tres posibles delitos: el de estafa agravada para Willy Valadés, el de blanqueo de capitales tanto para él como para su padre, que se llevó 49.000 euros de los más de 450.000 euros que estafó su hijo, y el de alzamiento de bienes para ambos. El periodista ha reconocido que todo fue una estafa, pero intenta que le caiga la menor pena posible hablando de una extorsión que deberá demostrar ante el juez.

La estafa de Willy Valadés

Para poner en contexto a la historia hay que explicar quién es Willy. Hablar de Willy es hacerlo de Guillermo Valadés, nacido en Mérida, en 1968, y que había sido colaborador y amigo personal de Paco González desde los tiempos del periodista en la Cadena SER. Valadés habría estafado a sus compañeros de programa al fingir un cáncer terminal, cuyo tratamiento fue costeado por sus colegas a través de un fondo colectivo para situaciones de emergencia.

Este cáncer sólo podía ser combatido, según habría dicho el propio protagonista a sus compañeros, con un tratamiento de precio muy alto y de el que él no podía hacerse cargo. La solidaridad de sus compañeros de Tiempo de Juego, después de tantos años juntos, les llevó a costear el tratamiento con un fondo de primas que cada mes iba a parar a Willy, quien se trataría en la Clínica Universitaria de Navarra.

El coste mensual del tratamiento que solicitó Valadés era de 10.000 euros mensuales, pero tras varias sospechas, unos compañeros acabaron por confirmar que todo era una estafa. Dos llamadas a la Clínica Universitaria de Navarra fueron el detonante de la situación, al comunicarles que allí no se estaba tratando ningún Guillermo Valadés, y menos con un cáncer terminal que necesitara de un tratamiento de ese coste. Así, Willy Valadés pasó de ser íntimo de Paco González, Juanma Castaño o Poli Rincón, entre otros, a ser el más buscado por los que eran hasta hace poco sus amigos por esa tremenda estafa…