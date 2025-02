Ni Londres ni Bruselas: la ciudad más antigua de Europa está en España y no es la que piensas

La ciudad más antigua de Europa está en España y quizás no esperarías que fuese está, no es ni Londres ni Bruselas. Las grandes ciudades se han convertido en la fuente de novedades destacadas que pueden acabar siendo lo que marque la diferencia. La historia nos puede marcar algunos datos que pueden acabar siendo lo que realmente nos afecte, a la hora de viajar por el mundo, sabiendo las primeras ciudades de nuestro país.

No sólo serán las primeras de nuestro país, sino que estarán en Europa que puede acabar siendo lo que realmente nos afecte de lleno, de la mano de algunos detalles que quizás hasta la fecha no hubiéramos tenido en cuenta. La llegada de algunos detalles que quizás nos inviten a descubrir un poco más nuestras ciudades. En un viaje por España que acabará traduciéndose en la forma de ver algunos elementos que hasta la fecha no habríamos imaginado. Ni Bruselas, ni Londres son tan antiguas como esta ciudad de España que se ha convertido en una de las más bonitas de nuestro país.

Ni Bruselas ni Londres son las ciudades más antiguas

Hay ciudades que se han convertido en toda una novedad destacada, sobre todo, si tenemos en cuenta que estaremos ante una historia que nos lanza a un estudio del pasado. Podemos ver en esas mismas calles las señales de haber sido las primeras.

Es el momento de empezar a pensar en una escapada que puede acabar siendo lo que marque un antes y un después. Estamos ante un tipo de elemento que puede acabar siendo lo que nos haga descubrir la historia de la mano de este tipo de cambios que pueden ser claves.

Tenemos que ver lo que nos espera y que realmente puede ser lo que nos afecte de lleno. En estos días debemos empezar a pensar en lo que nos haga reaccionar en estos días que pueden acabar siendo lo que puede acabar marcando una diferencia.

La historia de las grandes ciudades puede acabar siendo lo que realmente puede acabar marcando una diferencia importante. Una escapada que puede ser lo que nos invite a pensar en esa historia de las grandes ciudades que quizás hasta ahora podrían haber estado lejos de nuestro país. La realidad es que tenemos la suerte de tener entre nosotros una de las ciudades más antiguas de Europa.

La ciudad más antigua de Europa está en España

Cádiz es la ciudad más antigua de Europa, tal y como vemos en la web Turismo de este lugar de España que puede acabar siendo el que marque una diferencia importante. Sin duda alguna, tenemos por delante una serie de procesos que debemos cumplir.

Tal y como nos explican desde Turismo de Cádiz: «La «Tacita de Plata» es considerada la ciudad más antigua de Occidente. Su fundación se debe (1100 a. C.) a los fenicios, pueblo marinero que haría de Gadir una importante colonia comercial en la que se asentarían posteriormente cartagineses, romanos, visigodos y musulmanes. Urbe cosmopolita y abierta, Colón escogió su puerto como punto de partida para su segundo viaje al Nuevo Mundo. La ciudad se convertiría, tras el declive del puerto de Sevilla, en puerto de Indias, aglutinando el flujo mercantil con América. Esta frenética actividad comercial se tradujo en una etapa de esplendor económico y cultural, en la que se erigen los palacios barrocos con sus características torres miradores. La Catedral, visible desde el mar, en especial su cúpula recubierta de azulejos dorados, encaja a la perfección con la fisonomía gaditana de aires coloniales. Combina los estilos barroco y neoclásico y su tesoro es de los más importantes de España. El intenso comercio con las Indias despertó la codicia de los piratas haciendo necesario que la ciudad se fortificara. Los restos del primitivo aunque remodelado sistema defensivo de fuegos cruzados ideado por Vauban conforman una parte importante de la riqueza patrimonial de Cádiz. Las Puertas de Tierra conservan a ambos lados lienzos de muralla y semibaluartes como los de San Roque y Santa Elena. Un paseo por el Campo del Sur permite contemplar los baluartes defensivos de Los Mártires y Capuchinos, junto a La Caleta, escoltada por los Castillos de San Sebastián y Santa Catalina. En dirección a la Alameda Apodaca, pueden admirarse el Baluarte de la Candelaria y las Murallas de San Carlos. Las Murallas de las Puertas de Tierra separan claramente la ciudad nueva ganada al mar -estructurada a lo largo de una gran avenida y de su extenso y ambientado paseo marítimo- de la antigua. El casco histórico posee calles estrechas y pequeñas plazas con barrios tan populares como La Viña, el Mentidero, Santa María (verdadera sede del cante flamenco) y El Pópulo».

Siguiendo con la misma explicación: «El Barrio del Pópulo, el más antiguo de la capital, conserva las tres puertas de la primitiva ciudad medieval: Arco del Pópulo, de la Rosa y de los Blancos; además del Teatro Romano la y la Iglesia de Santa Cruz, la antigua Catedral. En la emblemática Plaza de San Juan de Dios se podrá probar el típico «pescaíto» frito mientras se escucha en el reloj del Ayuntamiento Amor Brujo del gaditano Manuel de Falla. El vecino barrio de Santa María es uno de los de mayor raigambre de la ciudad, con residencias señoriales como la barroca Casa Lasquetty y la Cárcel Real, importante edificio neoclásico. Subiendo hacia la recoleta plaza de San Francisco se encuentra la Santa Cueva, con pinturas de Goya en su interior. En las inmediaciones de la Plaza de San Antonio, en el Barrio del Mentidero, que fue durante muchos años el centro neurálgico de la ciudad, se sitúa el Oratorio de San Felipe Neri, templo barroco que cuenta en su altar mayor con una Inmaculada de Murillo. Fue sede en 1812 de las Cortes de Cádiz, donde se redactó la primera Constitución española, apodada «la Pepa» por el día de su nacimiento (el de San José). Muy conocida es la Plaza Mina, sede del Museo de Cádiz, con sus famosos sarcófagos fenicios y unos fondos en su sección de Bellas Artes que la convierten en una de las mas importantes pinacotecas del país. La calle Zorrilla, la calle de los bares de tapas por excelencia, conduce hasta el perfecto mirador sobre el mar constituido por los Jardines de la Alameda Apodaca y el Parque Genovés. Dando un paseo se llega al puerto de Cádiz, escala habitual de cruceros turísticos entre el Mediterráneo y el Atlántico».