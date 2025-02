La Complutense organiza una charla para denunciar el machismo de su doctor ‘cum laude’ Errejón

La Universidad Complutense de Madrid, que tantas alegrías dio a Íñigo Errejón, también marca distancia con él, pese a ser doctor cum laude precisamente por esta institución académica. La Unidad de Igualdad de la UCM ha organizado para el próximo viernes 21 de febrero una conferencia titulada Nosotras rompemos el silencio y protagonizada por Cristina Fallarás, cuyo relato en redes sociales de testimonios de presuntas víctimas de Errejón fue determinante para que el cofundador de Podemos presentara su dimisión y dejara la política el pasado 24 de octubre.

El ex portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, acusado de una presunta agresión sexual a la actriz Elisa Mouliaá, y contra el que también se han dirigido denuncias anónimas por hechos similares, se encuentra ahora mismo encausado en el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, donde declaró el pasado enero. Una de las últimas actuaciones de su defensa ha sido pedir al juez que revoque el clonado de su móvil por riesgo de que «se puedan ver vulnerados sus derechos fundamentales».

La charla organizada por la Complutense con el título Nosotras rompemos el silencio ha sido presentada por la universidad como un «encuentro con Cristina Fallarás, escritora, periodista y activista». Esta conferencia y «charla con el público», según reza el cartel oficial de la convocatoria, tendrá lugar en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Información el viernes 21 de febrero a las 12:30 horas. La entrada es libre hasta completar aforo.

La Unidad de Igualdad de la Universidad Complutense, cuya directora es la profesora Carmen Armendáriz, tiene como objetivo principal «la construcción de una cultura que permita a la comunidad universitaria participar en el desarrollo del principio de igualdad de trato y de oportunidades», según se indica en la página web de la institución.

Se da la circunstancia de que Íñigo Errejón fue reconocido como doctor cum laude en Ciencias Políticas por esta misma Universidad en el año 2011, siendo luego icono de la hornada de jóvenes procedentes de este centro académico que dio el salto a la política con el partido Podemos, teniendo como uno de los pilares de su ideario la lucha en favor del feminismo, con lemas como «hermana, yo sí te creo».

Sin embargo, Errejón declaró ante el juez que dimitió por la incoherencia con militar en «un espacio que dice que cualquier testimonio es inmediata y completamente válido». En su carta de abandono de la política, el ex parlamentario de Más Madrid en la Asamblea también dijo «haber llegado al límite de la contradicción entre el personaje y la persona».

«La punta del iceberg»

Cristina Fallarás, cuya denuncia a partir de testimonios recibidos de víctimas anónimas precipitó la dimisión de Íñigo Errejón, advirtió en octubre que este caso era tan sólo «la punta del iceberg», ya que llevaba meses recibiendo mensajes de muchas víctimas apuntando a todas las esferas de poder, desde partidos políticos hasta colegios, institutos y universidades.

La periodista del Me Too contra Errejón también ha recopilado en su libro No publiques mi nombre casi un millar de testimonios anónimos de víctimas de violencia sexual.

Cartel del acto organizado por la Complutense.

Por su parte, la tesis doctoral de Errejón, titulada La lucha por la hegemonía durante el primer gobierno del MAS en Bolivia (2006-2009): un análisis discursivo, fue leída ante un tribunal en la facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) el 18 de mayo de 2011 y calificada con sobresaliente cum laude.

Aquel tribunal estuvo formado por María Esther del Campo García (presidenta del tribunal), María Dolores Lois Barrio (secretaria), Jaime Pastor (vocal), Andrés Malamud (vocal) y Raimundo Viejo Viñas (vocal). Como publicó OKDIARIO, cuatro de estos cinco evaluadores -todos menos Malamud- aparecían a su vez en la propia tesis doctoral de Íñigo Errejón, en concreto en el apartado de agradecimientos, donde el politólogo ya les rendía tributo y reconocimiento antes de que le examinaran.

El director de la tesis de Íñigo Errejón fue Heriberto Cairo, el mismo que dirigió la de Pablo Iglesias, titulada La multitud y acción colectiva postnacional, un estudio comparado de los desobedientes: de Italia a Madrid (2000-2005). Cairo era el decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense.

En su trabajo de investigación, Errejón teoriza sobre la hegemonía ideológica y cita, por ejemplo, a Slavoj Zizek cuando este autor puso de relieve que «la lucha feminista contra la opresión patriarcal masculina se alimenta necesariamente de la ilusión de que cuando la opresión patriarcal sea abolida, las mujeres conquistarán finalmente su propia identidad consigo mismas, se darán cuenta de sus potencialidades, etc.», sentencia.