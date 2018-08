Principales características del arte grecorromano

Cuando hablamos de este estilo de arte grecorromano lo hacemos del elaborado por los antiguos artistas griegos, el cual estaba caracterizado por la búsqueda de la llamada belleza ideal, que recreaba el mundo ideal según el estilo de Platón y que lo hacía por imitación de la naturaleza en el sentido de la mimesis de Aristóteles. La cultura que desarrollaron los antiguos griegos estableció los fundamental de la cultura de occidente, de la que nacieron los conceptos y principios de la filosofía, el arte y el saber posterior.

Un arte con influencia que llega hasta nuestros días

Los griegos procedieron a instituir el principio de consideración racional del hombre y la naturaleza, donde encontraron la razón que explica la experiencia sensorial que sin duda tiene la estética en el arte griego. La belleza para los griegos estaba en la armonía, la proporción o la perfección.

Protágoras, el filósofo griego mantuvo que el hombre era la medida ideal de todas las cosas . La raíz de la belleza o de la virtud para los griegos era el conocimiento de las partes y su relación con el todo.

Todas estas ideas las fueron plasmando en la arquitectura y la escultura aplicando los conceptos de su canon de belleza y el orden arquitectónico, donde la belleza era la proporción armónica entre las parters y el todo, fueron un cuerpo o un edificio.

La influencia del arte griego antiguo se ha podido ver en multitud de países, desde hace mucho muchos siglos a la actualidad, de forma especial en áreas como la arquitectura o la escultura. En el oeste, el arte del Imperio Romano derivó en buena parte de los modelos griegos.

En el este, por las conquistas realizadas por Alejandro magno, comenzó el intercambio entre Grecia y los territorios de Asia e India central. El choque de culturas dio lugar al arte Greco Budista, que tuvo influencia hasta en Japón.

Después del renacimiento en Europa, el humanismo estético y los grandes logros que consiguió el arte griego, fueron inspiración para generaciones de artistas europeos. En el siglo XIX, la tradición clásica derivada desde Grecia, pasó a dominar el arte del mundo occidental.

El periodo grecoromano, fue un periodo que coincidió con la antigüedad clásica. este periodo abarcó las áreas que dominaron Grecia y Roma. La Antigüedad clásica se localiza en la plenitud de las civilizaciones griega y romana (siglo V a. C. al siglo II d. C.) o en un sentido más amplio, en toda su duración (siglo VIII a. C. al siglo V d. C.).