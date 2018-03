¿Cuál es la forma correcta: el wifi o la wifi?

Llegar a un sitio y pedir la clave del wifi es algo muy común (no es cuestión de ir derrochando megas por ahí). Pero seguro que en alguna ocasión has escuchado esta pregunta formulada de la siguiente forma: “¿Me puede dar la clave de la wifi, por favor?”. La sociedad se divide en dos bandos: los que utilizan el término en masculino y los que lo utilizan en femenino. Pero, ¿cuál es la forma correcta? Hoy en el blog de Curiosidades de OK Diario vamos a resolver la pregunta del millón.

Según el Diccionario de la Lengua Española, wifi es “un sistema de conexión inalámbrica, dentro de un área determinada, entre dispositivos electrónicos, y frecuentemente para acceso a internet”. En la definición aportada por la Real Academia Española (RAE) se indica que es un término masculino, pero que también puede ser utilizado en femenino. La clave está en conocer el sustantivo al que hace referencia: “Wifi se emplea tanto en masculino como en femenino”, explican desde la Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA), y para clarificarlo exponen dos ejemplos: “la (zona) wifi o el (sistema) wifi”.

Wi-Fi, el origen del término

Con wifi ha pasado como con otros términos: su procedencia está en una marca comercial, pero la popularización de su uso por la gente ha provocado que se haya convertido que se convierta en un sustantivo común que incluso ha sido añadido al Diccionario. Así sucedió con aspirina (procedente de la marca Aspirin), típex (de la marca Tip-pex), vaselina (de la marca Vaseline), clínex (de la marca Kleenex), celofán (de la marca Cellophane) o támpax (de la marca Tampax); y ahora con wifi, cuyo origen hay que buscarlo en la marca registrada Wi-Fi.

¿Cómo se escribe correctamente?

Fundéu BBVA recomienda escribir wifi “sin guión, en minúscula y sin cursiva ni comillas”, ya que es un sustantivo común que ha sido hispanizado y está recogido en el Diccionario de la Lengua Española. En dicho diccionario, además, se admite la grafía wi fi, “separado y sin guión”.