En 1545 fue la residencia de los Corregidores de Tenerife: 5 siglos después, la Universidad restaura con 133.000 € su fachada plateresca

Durante casi cinco siglos, unos pequeños huecos cuadrados salpicaron una fachada de piedra roja sin que nadie les prestara demasiada atención. Parecían un adorno más, o un simple desperfecto. Pero en realidad, guardan la memoria de cómo se levantó la antigua residencia de los Corregidores de Tenerife, el edificio desde el que se gobernó la isla en nombre del rey.

Desde 2017, esa misma fachada vivía tapada por un andamio metálico que la protegía de su propio deterioro. La piedra se deshacía, faltaban piezas originales y viejos remiendos la estaban dañando por dentro. Ahora la estructura desapareció y la portada vuelve a verse, aunque los responsables de la obra tomaron una decisión poco habitual con las huellas pasadas.

La residencia de los Corregidores de Tenerife recupera su portada plateresca tras una inversión de 133.750 euros

El edificio que aquí nos convoca es la Casa del Corregidor, en la calle Obispo Rey Redondo de San Cristóbal de La Laguna, ciudad Patrimonio de la Humanidad desde 1999.

Su portada se levantó entre 1540 y 1545 y está considerada el ejemplo más antiguo del estilo plateresco en Canarias. Es, además, lo único que conserva el inmueble de su construcción original.

Y en lo que respecta a la restauración, esta la ha impulsado el Ayuntamiento lagunero, que ha aportado 133.750 euros. Fue ejecutada por la Universidad de La Laguna a través de su Fundación General.

En la misma línea, los trabajos los ha dirigido la Facultad de Bellas Artes, según detalla la nota publicada por la propia institución. El resultado se presentó a los medios el pasado 13 de mayo.

Los protagonistas de esta restauración fueron codirigidos por la profesora Fernanda Guitián Garre, quien reunió a los arquitectos Fernando Saavedra y Fernando Botel, al profesor Antonio Sánchez y a escultores, químicos, petrólogos y restauradores.

Ante este marco, el rector, Francisco García, destacó la recuperación de «una de las puertas más antiguas de Canarias», mientras que el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, celebró en la presentación municipal haber recuperado «uno de los emblemas de este municipio».

Cemento fuera y huecos del andamio a la vista: así fue la restauración

La portada estaba disgregada y había perdido parte de su piedra original. A ese desgaste se sumaba un ataque biológico (organismos que colonizan la superficie y la degradan) y, sobre todo, los morteros de cemento aplicados en intervenciones anteriores. Ese material, más rígido que la piedra volcánica, acababa por dañarla, así que el equipo lo retiró de forma manual.

¿Cuál fue aquí el criterio? Pues, conservar lo que quedaba y reparar solo las zonas más dañadas, sin «inventar» elementos que nunca existieron.

Por eso los casetones cuadrados de la fachada siguen ahí: son los orificios donde se anclaba el andamio de madera que se usó para construirla en el siglo XVI, y se han dejado a la vista como testimonio histórico de la obra.

Y algo parecido ha ocurrido con los tres escudos que presiden la portada. Se han hecho reproducciones de todos ellos, que ahora se exponen en el interior acompañadas de una leyenda explicativa. La intervención se completa con una rampa para personas con movilidad reducida, de modo que la entrada a las oficinas municipales que alberga el edificio sea accesible al 100%.

¿Quiénes vivieron en la residencia de los Corregidores de Tenerife?

Los corregidores eran nombrados directamente por el monarca y representaban a la Corona dentro del Cabildo.

Estos reunían la máxima autoridad política, judicial y militar de la isla, y durante buena parte del Antiguo Régimen vivieron en esta casa, que formaba junto a la Casa del Concejo el centro de gobierno de toda Tenerife. Hoy, en cambio, acoge oficinas municipales y no funciona como museo.

La clave para fecharla está en su heráldica. La portada luce el escudo imperial de Carlos V, el de la ciudad y el de la familia Sotomayor, porque la obra concluyó bajo el mandato de Jerónimo Álvarez de Sotomayor. Según las actas del Cabildo, este licenciado gobernó Tenerife y La Palma entre noviembre de 1543 y diciembre de 1546, un periodo que encaja con la fecha de finalización.

Por su parte, el cronista oficial de La Laguna, Eliseo Izquierdo, defendió en el medio Diario de Avisos que el edificio fue el «germen de la arquitectura de esta ciudad» en una época en la que La Laguna «en cierta medida, se estaba haciendo».

Incluso propuso cambiarle el nombre: «A mí me gustaría llamarla Casa de los Corregidores», explicó, ya que fueron varios los que habitaron entre sus muros.

Así es en detalle la portada plateresca más antigua de Canarias

El plateresco, que en los textos de la época se llamaba romano, surgió al mezclar las primeras influencias renacentistas con la tradición gótica y mudéjar. En esta portada conviven las tres: semicolumnas de orden compuesto y un dintel de corte clásico, un alfiz mudéjar (la moldura rectangular que enmarca el conjunto) y ménsulas góticas caladas.

Todo está labrado en piedra volcánica roja de la zona, la que Izquierdo llama «piedra del país». La portada mide 8,80 metros de alto hasta la parte baja del alero y seis de ancho, con una superficie de 52 metros cuadrados.

Cabe remarcar en esta línea que esas no son sus dimensiones originales, porque parte del tramo inferior sigue oculto bajo varias capas de enfoscado añadidas con los siglos.

Entre tanto, hay que admitir que los secretos del edificio no terminan en la fachada. En su patio interior se conserva una antigua cárcel con bóveda de cañón que el Ayuntamiento empezó a estudiar en 2022 con georradar, en busca del calabozo que mencionan las actas del Cabildo del siglo XVI.

Por último y como dato de color, en sus paredes todavía se leen inscripciones de presos del franquismo, con dibujos de barcos y versos.